Leao: “Contento al Milan, sogno di vincere la Champions”

In una diretta sul suo canale Instagram, Rafael Leao ha speso parole importanti sul Milan e sul suo futuro. Il portoghese ha risposto alle domande dei followers…

È l’uomo del momento! Rafael Leao ha conquistato tutti a suon di prestazioni e ha fatto ricredere chi l’anno scorso lo definiva un mezzo giocatore. Questa stagione ha riscattato sè stesso e ha dato una mano grandissima alla squadra.

Sempre imprevedibile e decisivo, vanta quelle qualità che possono sempre fare male all’avversario. Il Milan e la sua dirigenza lo sanno benissimo, e per questo da mesi ormai stanno lavorando per blindare il portoghese e legarlo ai colori rossoneri per tanti anni ancora.

Il rinnovo è in ballo, e c’è la grande speranza che Rafa firmi presto il suo prolungamento al Milan. Al momento non ci sono certezze, e al contrario hanno cominciato a circolare voci circa l’interesse di altri club europei, come PSG e Manchester City. Lui nel frattempo, però, tiene calmi i tifosi e si mostra assolutamente fedele al Diavolo.

Lo ha fatto proprio in una diretta Instagram sul suo canale, dove ha affermato di sentirsi molto bene al Milan e che il suo sogno più grande è quello di vincere la Champions League. Incalzato dai followers, ha risposto a diverse domande. Questa la sua dichiarazione principale:

Sto molto bene al Milan. Il mio sogno è quello di vincere la Champions League. L’avversario più difficile affrontato in Serie A? Skriniar, è davvero molto forte

A riscuotere tanta attenzione è stata anche la battuta simpatica su Ibrahimovic. Alla domanda “Chi sono i giocatori a cui ti ispiri?” Rafa ha risposto: “Ronaldo, Mbappé, Neymar. Devo dire anche Ibrahimovic, se non parlo di lui mi ammazza. Domani in allenamento mi ammazza”.