Maignan-cam, la prestazione del portiere in Milan-Fiorentina ai raggi x – VIDEO

L’AC Milan ha pubblicato sui social la bordocam di Mike Maignan durante Milan-Fiorentina. Impressionante il comportamento del portiere durante una partita!

Mike Maignan è sicuramente uno degli eroi protagonisti di questa magica annata di Serie A. Il campionato non è ancora terminato, e non sappiamo a chi andrà lo scudetto, ma possiamo affermare che il portiere francese è già un vincente. Cos’ha vinto? In pochi mesi ha conquistato l’assoluta fiducia di tutto il club, dei compagni, del mister e dei migliaia di tifosi rossoneri.

C’è una stima profonda tra Maignan e l’ambiente Milan, ed è bastato un solo anno affinchè ciò accadesse. Magic Mike ha subito dimostrato di essere speciale, con l’atteggiamento dentro e fuori dal campo. Basti pensare all’enorme sacrifico fatto in inverno per recuperare il più in fretta possibile dall’operazione alla mano. Ha bruciato le tappe ed è ritornato in campo con un mese d’anticipo, se non due.

Una volta tornato, il portiere ha confermato pienamente di essere indispensabile per questa squadra. Maignan usa le mani, i piedi e anche la testa per aiutare i compagni. Ed è pronto a fare cose decisive così all’improvviso. Quanti interventi miracolosi in questa stagione? È il portiere con la più alta percentuale di parate in tutta Europa Mike.

Maignan ha rapito tutti anche e soprattutto per il suo immediato attaccamento alla maglia. Sembra milanista da una vita il francese, e sono state tante le dichiarazioni d’amore al Diavolo in questi mesi. Una fede e devozione che mostra ampiamente sul campo appunto.

Milan-Fiorentina: presenza, concentrazione e passione | La bordocam su Maignan

Nel corso di questa stagione è spesso capitato che Mike Maignan non sia stato impegnato in importanti interventi per la maggior parte di una gara, e che poi facesse la parata decisiva all’ultimo. Miracolosa e spettacolare! Proprio come accaduto in Milan-Fiorentina, e anche in diverse altre gare. Ma quella contro la Viola è forse la prova più eclatante che dimostra che tipo di portiere ha il Milan in squadra.

Come fatto diverse volte con Stefano Pioli, per la gara contro la Fiorentina c’è stata una bordocam che ha seguito ogni movimento ed intervento di Mike Maignan. Il club ha da poco pubblicato il filmato, e guardandolo ci si rende subito conto che attenzione e passione mette il francese in ogni gara, e ancor di più in quelle decisive come queste ultime che sta giocando la squadra.

Mike non distoglie mai lo sguardo dal campo e dai compagni. Dialoga sempre con loro, sempre! Ha sempre qualcosa da dire o da urlare. Si fa capire a gesti o con le parole, ma la sua presenza è indiscussa! Per non parlare dell’attenzione che mette quando gli avversari sono pronto ad avvicinarsi alla sua area. Scatta come una tigre Maignan, pronto ad uscire o ad intervenire sul pallone. Il video mostra ad esempio la folle uscita di testa del portiere, che ha impressionato gli spettatori a casa e negli spalti.

È un piacere osservare il comportamento di Magic Mike durante una gara. Di seguito trovate il video in questione pubblicato dall’AC Milan. Ah, e tenetevi forte quando passano le immagini della super parata su Cabral. Che cosa sei Maignan?