Niente Milan per il terzino | In Germania a parametro zero

Sembra fatta per l’approdo del calciatore in terra tedesca. Ingaggio da top player e firme imminenti: su di lui c’era anche l’interesse del Milan

Le big del calcio europeo continuano a fare la voce grossa in ambito calciomercato internazionale. Una situazione inevitabile, dato che nel calcio moderno chi ha possibilità economiche riesce sempre in qualche modo ad assicurarsi le prestazioni sportive dei calciatori più ricercati. Ieri è toccato al Real Madrid, oggi è il turno del Bayern Monaco. Non dimenticandoci del Manchester City.

La sessione estiva del calciomercato, a quanto pare, è già cominciata. Ieri è stata la giornata degli annunci: il Manchester City degli sceicchi, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League (l’ennesima) ha annunciato l’acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Un’operazione nemmeno troppo dispendiosa dal punto di vista economico, considerando le possibilità del club. E pensare che sul norvegese c’era anche la Juventus che però, così come tutte le squadre italiane, non può competere sul mercato con certe potenze.

Sempre nella giornata di ieri sono giunte conferme sull’imminente annuncio del Real Madrid, che presto abbraccerà il suo nuovo acquisto Antonio Rudiger. Il difensore tedesco arriva dal Chelsea a parametro zero. Interessava anche al Milan ma i rossoneri non potevano accontentarlo per quanto riguarda il suo ingaggio. Nessun problema invece per i blancos che hanno chiuso l’affare e sono pronti ad ufficializzare il colpo al termine di questa stagione.

Dall’Ajax al Bayern: il Milan non riesce nell’impresa

Ricorderete che, mesi fa, si era parlato di un altro interessamento del Milan, questa volta nei confronti di Noussair Mazraoui. Il terzino milita attualmente all’Ajax ma già da tempo aveva deciso di non proseguire la sua avventura in Olanda. I rossoneri avevano pensato a lui per rafforzare il pacchetto difensivo, con la possibilità in questo modo per Pioli di cambiare anche modulo passando ad un centrocampo a cinque.

Fantacalcio ovviamente, anche perché come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira il giocatore è in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco. Operazione intelligente dei bavaresi che si assicurano le prestazioni di un calciatore tutto sommato ancora giovane e soprattutto a parametro zero. Accordo sulla base di una cifra intorno ai 4 milioni di euro a stagione, contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno.

Su di lui c’era anche il Barcellona, ma alla fine a spuntarla sono stati i tedeschi. Probabilmente il Milan, intenzionato a riscattare Florenzi dalla Roma, si sente sicuro così sulla fascia destra.