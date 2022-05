Milan, abbonamenti 2022-23: svelato il listino prezzi completo

Tutti i prezzi degli abbonamenti della prossima stagione per i rossoneri: si parte da 199 euro

Nei giorni scorsi il Milan aveva annunciato la scelta di lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23. Finalmente si torna alla sottoscrizione annuale dopo le due stagioni in cui il covid aveva impedito la normale vendita.

Si conosce ora anche il listino prezzi degli abbonamenti, appreso e riportato prontamente da Calcioefinanza. Si registra un aumento del 15% in media rispetto alla stagione 19/20 e il prezzo minimo riscontrato è di 199 euro: una media quindi di 10 euro a partita per chi volesse assistere ai match casalinghi dei rossoneri in campionato in un posto nel terzo anello rosso centrale, più la sfida degli ottavi di finale di coppa Italia.

La politica dei prezzi è stata finalizzata a coprire tutte le esigenze e le possibilità economiche dei tifosi, dai prezzi ovviamente onerosi per la tribuna d’onore rossa fino ai prezzi moderati del terzo anello. Ci si aspettano tante sottoscrizioni visto il grande momento che sta attraversando la squadra rossonera. Non mancano, come al solito, anche le promozioni relative alla Tribuna Family al Primo Anello Verde, con parte dei settori riservata ad Under 6 e Under 16. Ci sono delle promozioni speciali anche per gli Under 25 al Primo Verde e per gli Over 65 al Primo Arancio e Poltroncine Arancio.

Abbonamenti 22-23: tutti i prezzi

Ecco il listino prezzi completo:

Tribuna onore rossa 3000 €

Poltroncine rosse centrali 2700 €

Poltroncine rosse 2000 €

Poltroncine arancio centrali X 1400 €

Poltroncine arancio centrali 1150 €

Poltroncine arancio 950 €

Primo arancio 600 €

Primo arancio laterale 470 €

Primo blu 385 €

Primo verde 385 €

Secondo rosso centrale 530 €

Secondo rosso 530 €

Secondo rosso laterale 420 €

Secondo arancio centrale 490 €

Secondo arancio 490 €

Secondo arancio laterale 380 €

Secondo blu 270 €

Secondo verde 230 €

Terzo rosso centrale 199 €