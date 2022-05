Milan, nuova idea dall’Argentina | Servono 20 milioni

Per il centrocampo rossonero spunta un nome nuovo dall’Argentina: c’è tanta concorrenza, anche di squadre della Serie A.

Il Milan ha tante idee per la prossima sessione estiva del calciomercato. Nella lista di Paolo Maldini e Frederic Massara ci sono sia giocatori di esperienza sia diversi giovani.

Gli osservatori rossoneri, coordinati dal capo-scout Geoffrey Moncada, hanno visionato tanti talenti in questi mesi. Molte le relazioni positive finite sulle scrivanie di Maldini e Massara, che compatibilmente con bilancio ed esigenze tecnico-tattiche proveranno a chiudere alcuni colpi.

Tra i giocatori promettenti finiti nel mirino milanista c’è anche Carlos Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002 che milita nel Racing Club. In questa stagione ha messo insieme 17 presenze, 5 gol e 2 assist. Numeri niente male, considerando la giovanissima età.

Calciomercato Milan, folta concorrenza per Alcaraz

Le prestazioni di Alcazar in Argentina hanno catturato l’attenzione di importanti squadre europee. Il suo contratto va in scadenza a giugno a giugno 2026 e contiene una clausola di risoluzione da 25 milioni di dollari. In Spagna i colleghi di Marca scrivono che il Racing Club ne chiede almeno 20 per vendere il suo gioiello.

Sulle tracce del talento argentino ci sono anche Inter, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Arsenal, Tottenham, Wolverhampton e PSV Eindhoven. Il Milan si deve confrontare con una concorrenza numerosa e agguerrita. Alcaraz è uno dei calciatori più promettenti del suo Paese e sogna di approdare in Europa, come tutti i suoi connazionali.

Alto 1,83 metri, è ben messo fisicamente e possiede un’ottima velocità. Nasce come trequartista, poi è diventato un centrocampista e si distingue sia per le sue abilità tecniche che per la sua intelligenza tattica e visione di gioco. Ha grande fantasia e non si tira indietro dal puntare l’avversario per dribblarlo. Ha grandi margini di miglioramento.

Il suo allenatore è Fernando Gago, ex centrocampista di Boca Juniors, Real Madrid e Roma. Sta dando un grande aiuto al ragazzo a crescere e diventare un giocatore adatto per militare nei palcoscenici più importanti. Il Racing Club vuole incassare il più possibile da questa eventuale cessione. Le offerte non mancheranno.

Il Milan in Argentina monitora anche un altro centrocampista, Enzo Fernandez del River Plate. Anche lui è già nella lista di società europee di alto livello.