Diretta Live Milan-Atalanta: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 37esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

A due turni dalla fine del campionato il Milan si gioca un pezzo di Scudetto nel match di oggi contro l’Atalanta. Stadio di San Siro tutto esaurito, i tifosi rossoneri vogliono supportare la squadra di Stefano Pioli a vincere.

Milan-Atalanta: cronaca e risultato live

45’+2′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO. MILAN-ATALANTA 0-0.

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro Orsato.

44′ – Giroud ammonito per proteste, aveva chiesto un rigore con veemenza.

42′ – Bella azione del Milan imbastita da Theo Hernandez e conclusa da Leao con un tiro alto da fuori area.

38′ – Zappacosta si libera di Saelemaekers e va al tiro, pallone fuori.

35′ – Saelemaekers ci prova col destro, ma Musso blocca senza problemi.

31′ – Botta di Muriel dalla distanza, Maignan para in due tempi.

30′ – Zappacosta di libera di Calabria (non bene finora) ed entra in area, ma Tomori è bravissimo a chiudere.

28′ – Girata mancina di Palomino dagli sviluppi di un corner, Maignan blocca la palla facilmente.

24′ – Muriel è rientrato in campo, ci prova.

22′ – Muriel al termine di un’azione in area rossonera rimane a terra per un problema fisico, intervengono i dottori dell’Atalanta. Problema muscolare, si scalda Zapata.

21′ – Leao col destro cerca il tiro a giro dall’interno dell’area, ma calcia debolmente e facilita la parata di Musso.

18′ – Tonali prova il destro dalla distanza, palla fuori.

17′ – Theo Hernandez bravissimo a rubare palla ad Hateboer, poi si invola verso la porta, ma al momento del tiro è decisivo Palomino a fermarlo.

15′ – Nessuna occasione negli ultimi minuti, ma i ritmi restano elevati.

10′ – Zappacosta pericoloso in area milanista, ma sul suo assist Pasalic non riesce a concludere bene verso la porta di Maignan: palla fuori.

9′ – Fantastico recupero di Tomori su Muriel, che poteva essere pericoloso.

8′ – Rossoneri più aggressivi e propositivi finora.

5′ – Ottimi ritmi in campo.

2′ – Milan subito pericoloso in area avversaria, ma Saelemaekers viene fermato al momento decisivo.

1′ – Match iniziato!

Serie A, formazioni ufficiali e preview Milan-Atalanta

Vincendo oggi, il Milan può fare un passo importante verso lo Scudetto. Infatti, un successo contro l’Atalanta consentirebbe di poter anche pareggiare nella prossima partita contro il Sassuolo nel caso in cui l’Inter stasera vincesse a Cagliari. Nell’eventualità di un arrivo a pari punti, il tricolore sarebbe rossonero grazie al miglior bilancio negli scontri diretti.

Ma Pioli e i suoi giocatori non vogliono fare calcoli, pensano solo a vincere. Il mister conferma la stessa formazione impiegata nella trasferta contro l’Hellas Verona. La difesa è quella tipo, a centrocampo Kessie affianca Tonali e Bennacer va in panchina. Nel ruolo di trequartista Krunic preferito a Brahim Diaz, mentre a destra confermato ancora Saelemaekers. Leao a sinistra, Giroud prima punta. Rebic e Ibrahimovic pronti a dare una mano a gara in corso.

SERIE A, MILAN-ATALANTA: FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pašalić; Muriel. A disp.: Rossi, Sportiello; Demiral, Mæhle, Scalvini; Malinovskyi, Miranchuk; Boga, Mihăilă, Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio.