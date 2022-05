Milan-Atalanta, la bellissima coreografia di tutto San Siro – FOTO

Bellissima coreografia dei tifosi a San Siro per Milan-Atalanta: l’atmosfera allo stadio è veramente fantastica oggi.

Oggi a San Siro il Milan affronta una partita che può essere decisiva nella corsa Scudetto. Vincere avvicinerebbe in maniera importante il tricolore, considerando che nell’ultima giornata poi basterebbe un pareggio contro il Sassuolo.

Ma Stefano Pioli e i suoi ragazzi oggi devono pensare solamente a vincere. L’Atalanta è una squadra molto forte e lo ha dimostrato più volte. Anche se in questa stagione ha avuto un rendimento inferiore alle scorse, il gruppo di Gian Piero Gasperini è temibile e ha grande voglia di vincere dato che si gioca una qualificazione alla prossima Europa League.

Il Milan è supportato dal calore e dalla passione dei suoi tifosi, presenti in massa a San Siro. Tutto esaurito, c’è l’atmosfera delle grandissime occasioni e tanta voglia di spingere la squadra verso la vittoria. Per questa delicata sfida è stata anche organizzata una coreografia che ha coinvolto tutto lo stadio. Questo il messaggio apparso prima del fischio di inizio dell’arbitro Orsato: “Sempre forza Milan. Forza lotta insieme a noi“.

🔴⚫ San Siro awash with Rossonero, an amazing sight to behold any given Sunday 😍#MilanAtalanta #SempreMilan pic.twitter.com/Hx17Dzd6vm

— AC Milan (@acmilan) May 15, 2022