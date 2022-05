Milan-Atalanta su Dazn o Sky, streaming e diretta tv: dove vedere il match

Milan-Atalanta, una sfida da brividi a San Siro per la 37.a giornata di A. Di seguito tutte le indicazioni su dove vederla in diretta a partire dalle 18 di domenica 15 maggio

Un anno dopo Milan-Atalanta sarà nuovamente decisiva e, stavolta, per entrambe le squadre. Alle 18, in un San Siro gremito, rossoneri e nerazzurri si giocheranno, di fatto, una stagione. Da una parte il Milan che deve vincere per restare in testa alla classifica in attesa di Cagliari-Inter, dall’altra un’Atalanta cui servono i tre punti per continuare a inseguire la qualificazione europea.

Serve poco altro per ribadire l’importanza della posta in palio oggi a San Siro. Il Milan scenderà in campo per l’ultima stagionale davanti ai propri tifosi con una formazione in gran parte uguale a quella schierata da Pioli a Verona. L’unica differenza, la presenza dal primo minuto di Bennacer con Krunic che dovrebbe lasciare spazio a Kessie (all’ultima casalinga in assoluto in rossonero) nel tridente con Leao e Saelemaekers a supporto di Giroud.

Gasperini non ha tenuto la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Nell’undici iniziale non dovrebbe esserci Duvan Zapata che partirà nuovamente dalla panchina. Muriel titolare mentre in difesa, senza Toloi, spazio a Djimsiti, Demiral e Palomino. Si contendono una maglia da titolare Malinovskyi e l’ex Pasalic, tra i più prolifici in stagione nel reparto offensivo degli orobici.

Milan-Atalanta, dove vederla in streaming e in diretta tv

Chi vorrà vedere in diretta Milan-Atalanta dovrà sintonizzarsi dalle 18 su DAZN. L’emittente trasmetterà l’evento in diretta esclusiva in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, Amazon Fire Stick, decoder TimVision, console di gioco e Apple Tv. Non ci sarà la diretta televisiva su Sky.

In telecronaca per il big match di San Siro ci saranno Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. Il collegamento comincerà dalle 17.,15 con il pre partita curato da Diletta Leotta. Sempre su Dazn, al termine di Milan-Atalanta, ci sarà anche la diretta di Cagliari-Inter dalle 20.45.

Per vedere gli highlights in chiaro di Milan-Atalanta si dovrà attendere la Domenica Sportiva o Pressing, in programma in seconda serata su Rai 2 e Italia 1. Su Sky, gli highlights saranno disponibili in tarda serata verosimilmente nel corso di Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.