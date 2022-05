Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Krunic titolare

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, match valevole per la 37sima giornata di Serie A, in programma a San Siro alle 18

Tutto pronto per l’inizio di Milan-Atalanta, gara valida per la 37sima giornata del campionato di Serie A 2021-2022 e in programma alle ore 18:00.

A San Siro si attende una bolgia per una partita che va considerata tra le più importanti degli ultimi anni per i rossoneri. La squadra di Pioli si gioca davvero tanto e vuole coronare lo straordinario percorso iniziato due anni fa. Vincendo Ibra e compagni metterebbero tantissima pressione sull’Inter di Simone Inzaghi, impegnata fra qualche ora nella difficile trasferta di Cagliari. Il Diavolo però deve pensare solo ed esclusivamente a questa gara contro la Dea che oggi non regalerà nulla perché è ancora in piena corsa per la Champions League.

La squadra di Gasperini ha recuperato alcuni elementi importanti come il colombiano Duvan Zapata e può sicuramente mettere in difficoltà i ragazzi di mister Pioli, se non entreranno in campo al massimo della concentrazione. Tra i bergamaschi non ce l’hanno fatta però Toloi e Pezzella, non convocati. Ci si aspetta una grandissima gara fra due squadre che punteranno ai tre punti. Ricordiamo che i rossoneri a San Siro hanno sempre faticato contro i nerazzurri.

Pioli dà ancora fiducia a Krunic sulla trequarti, con Tonali e Kessie in mediana. Sulla destra agirà Saelemaekers, con Junior Messias che va in panchina, almeno inizialmente. In difesa tutto confermato con Kalulu al fianco di Tomori e Calbria e Theo Hernandez ai lati. Inamovibili Leao e Giroud. Gasperini punta su Pessina e Pasalic per supportare Luis Muriel davanti. In difesa gioca De Roon.

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Pasalic; Muriel