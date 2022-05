“Neanche Messi l’ha mai fatto!”, Maignan scherza sui social – FOTO

C’è un’aria davvero bellissima che ruota attorno al Milan. Tutto grazie a questa meravigliosa vittoria contro l’Atalanta davanti agli 80.000 di San Siro

“Pioli is on fire”, hanno cantato i tifosi rossoneri prima ma anche dopo la partita. Noi però diremmo “Milan is on fire” perché questa squadra non smette davvero mai di regalarci emozioni indescrivibili e a quanto pare anche gol che rimarranno nella storia dei questo glorioso club. Ne è assoluto testimone Theo Hernandez.

Si respira una atmosfera speciale, come non succedeva ormai da tanti, troppi anni. Il Milan c’è e adesso manca soltanto un altro piccolo step per laurearsi Campione d’Italia. In pochi quest’oggi avevano scommesso sulla vittoria dei rossoneri contro l’Atalanta eppure è successo e anche al termine di una partita giocata magistralmente dai ragazzi di Stefano Pioli. E’ stato un match tiratissimo, carico di tensione perché, lo ricordiamo, anche la Dea aveva bisogno di punti per sperare ancora in un piazzamento europeo. Ben più ambizioso il Milan che ha dimostrato tutta la sua superiorità sul campo.

Un pomeriggio meraviglioso quello vissuto a San Siro, con quasi 80.000 tifosi che non hanno fatto mancare il loro apporto per un solo secondo prima, durante e dopo il match. Forse è stato proprio il Meazza a spingere Leao verso la rete dell’uno a zero, ed è stato sempre San Siro a far partire l’azione in solitaria di Theo Hernandez che ha permesso ai rossoneri di chiudere i conti e far partire la festa. Manca un solo punto e poi si potrà parlare di cose concrete. Occhio però al Sassuolo che oggi col Bologna ha dimostrato di voler onorare il campionato sino all’ultimo minuto. Sarà presumibilmente esodo milanista a Reggio Emilia.

Maignan “sfotte” Theo Hernandez: la storia su Instagram è già virale

Come accennato in precedenza, la splendida marcatura di Theo Hernandez ha fatto definitivamente esplodere i tifosi. Un gol magnifico, un’azione solitaria partita quasi dalla sua area e terminata in quella avversaria. Settanta metri palla al piede in progressione e poi la lucidità giusta anche per battere in diagonale l’incolpevole Musso. Addirittura Massimo Ambrosini in commento tecnico durante il match ha paragonato questo gol a quello di Weah contro il Verona, e parliamo di una rete davvero storica.

In un certo senso anche Mike Maignan, anche quest’oggi pulito e sempre preciso, ha voluto paragonare Theo ad un’altra bandiera del calcio come Leo Messi. La storia pubblicata su Instagram è tutta da ridere: “Neanche Messi ha mai fatto un gol così!”, ha voluto scherzare Magic Mike col suo compagno di squadra e di Nazionale.