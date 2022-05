Juventus-Lazio, sorpresa all’Allianz Stadium: un rossonero in tribuna! – VIDEO

Nella serata d’addio di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, spunta un dettaglio che non è sfuggito alle telecamere presenti allo stadio di Torino

Sorpresa all’Allianz Stadium di Torino, c’è un calciatore rossonero sugli spalti dell’impianto ad assistere alla sfida tra Juventus e Lazio. Una gara che ha poco da dire, con i padroni di casa di Massimiliano Allegri già sicuri del quarto posto in classifica che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I biancocelesti invece vogliono arrivare davanti alla Roma per partecipare alla prossima Europa League. Un primo tempo dominato dai padroni di casa, in vantaggio per due reti a zero grazie alle marcature siglate da Vlahovic e Morata. E’ la serata però degli addii. Quello di Giorgio Chiellini, storica bandiera bianconera, uscito al minuto diciassette come gli anni vissuti a Torino. Standing ovation per lui che adesso deve decidere il suo futuro, un po’ come Zlatan Ibrahimovic. E’ anche la serata di Paulo Dybala che ha deciso di non rinnovare il suo contratto e presto sapremo se rimarrà in Italia oppure per lui si prospetta una nuova avventura in territorio europeo.

Anche ieri a San Siro, con tutta probabilità, ci sono stati due calciatori che hanno calcato il prato del Meazza per l’ultima volta. Parliamo ovviamente di Franck Kessie e Alessio Romagnoli: il primo ha quasi definito il suo accordo con il Barcellona, il secondo è sempre più lontano dal rinnovo di contratto. Per loro nessuna passerella o roba del genere, tutti sono concentrati sull’obiettivo da raggiungere.

La stella del Milan all’Allianz Stadium: lì per salutare l’amico?

C’è un’altra stella che ieri si è presa ancora una volta la scena a San Siro, ovviamente Rafael Leao. E’ stato lui a sbloccare il risultato contro l’Atalanta, ha aperto le danze facendo esplodere i quasi 80.000 tifosi rossoneri presenti. Questa sera il portoghese è ospite presso l’Allianz Stadium di Torino e sta guardando dal vivo la sfida tra Juventus e Lazio. E’ stato ripreso dalle telecamere all’intervallo ed ovviamente il momento ha fatto già il giro del web.

Onestamente pensiamo sia inutile farsi film mentali, in quanto molto probabilmente Rafa è lì per guardarsi la partita dell’amico d’infanzia Cabral, attaccante della Lazio questa sera partito titolare. I due sono amici da tanti anni, esattamente dai tempi in cui giocavano insieme nello Sporting Lisbona. Di certo Leao è concentrato su questo finale di stagione con il suo Milan, ma si è lasciato andare ad un momento di relax gustandosi la partita del suo grande amico.