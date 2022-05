“Nessuna offerta di rinnovo dal Real”, il Milan può approfittarne!

Due importanti calciatori militanti in Liga Spagnola non hanno ricevuto novità dal loro attuale club in merito al rinnovo di contratto

E’ un Milan super concentrato sul campo quello che si appresta in questa settimana a lavorare al meglio in vista dell’ultima giornata di campionato, prevista per domenica alle ore 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Novanta minuti che decideranno le sorti di questa Serie A, ma è inevitabile che in questo momento si cominci a parlare seriamente anche di calciomercato.

In realtà, anche durante tutto l’arco della stagione, si è sempre parlato dei possibili innesti in casa rossonera in vista della prossima annata che rappresenterà inevitabilmente un salto di qualità da parte del Milan. Perché dopo un campionato in cui è stato assoluto protagonista, dopo la prima esperienza in Champions League dopo anni di astinenza, dalla prossima stagione i rossoneri cercheranno di avere un ruolo più competitivo anche in ambito internazionale. Per fare questo c’è bisogno di sforzi da parte della società.

Anche questo ultimo aspetto rappresenta ancora un nodo, dato che non è ancora chiaro a chi Elliott affiderà le chiavi del club. Una cosa però sembra certa: che sia RedBird o Investcorp, la dirigenza dovrebbe rimanere al suo posto. Per cui ci sarà la possibilità per Maldini e Massara di continuare nel progetto (vincente) che stanno portando avanti: linea giovane abbinata all’esperienza. Chi non ama la maglia sa dov’è la porta, al Milan deve esserci soltanto gente che onori i colori rosso e neri. Tanti i nomi sul taccuino del duo dirigenziale: fra trattative che sembrano ormai andate in porto ed altre su cui bisogna lavorarci, al momento poche certezze ma tante idee. Si valutano ovviamente anche le possibilità che il mercato stesso offrirà.

Ancelotti apre la strada: dal Real Madrid nessun avviso per i due calciatori

E proprio a riguardo delle possibilità, al momento al Real Madrid ci sono in particolar modo due giocatori che stanno trovando poco spazio e soprattutto che vanno in scadenza a breve. Sia Marco Asensio che Dani Ceballos, infatti, termineranno il loro rapporto lavorativo con i blancos nel 2023 e al momento la società di Florentino Perez non si è ancora fatta avanti per proporre loro un rinnovo. A riportare la notizia è il sito spagnolo Marca.

Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un interessamento del Milan nei confronti di Asensio e Gianluca Di Marzio, in una sorta di conferenza tenuta a Perugia qualche giorno fa, ha parlato di alcune possibilità per il Milan sulle fasce offensive ma alla domanda su Asensio ha preferito non rispondere.

Che sia proprio questa una opportunità concreta per il prossimo futuro rossonero? Impossibile saperlo con certezza al momento, ma pare scontato che se sia Asensio che Ceballos dovessero lasciare Madrid nella prossima sessione estiva di mercato non lo faranno comunque a costo zero.