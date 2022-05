Dal Psg al Milan: “È possibile” | Bomba dalla Spagna

In Spagna non escludono che il Milan possa prendere un rinforzo dal PSG: operazione comunque complicata e c’è un’altra italiana da battere.

Anche se la squadra è prima in classifica e ha disputato una grande stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara sanno che va rinforzata. In ogni reparto ci saranno degli interventi.

In quello offensivo servirebbero qualche gol e qualche assist in più. Probabilmente un nuovo trequartista e un nuovo esterno offensivo arriveranno a Milanello. Circolano tanti nomi e la dirigenza ha già delle idee su chi poter prendere.

Da capire, invece, cosa succederà per il ruolo di centravanti. Sembra scontato ormai l’arrivo di Divock Origi a parametro zero dal Liverpool, ma va capito se arrivare anche un altro attaccante. Dipenderà da Zlatan Ibrahimovic, se rinnoverà o meno il contratto in scadenza a giugno.

Calciomercato Milan, rinforzo dal PSG?

Al Milan vengono accostati i nomi di diverse prime punte. In Italia più volte è stato menzionato Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma la valutazione di almeno 40 milioni di euro frena tutto. Ci sarebbe anche Andrea Belotti come occasione low cost, visto che è in scadenza con il Torino, ma non sembra essere tra i preferiti della società rossonera.

Di recente è stato associato al Diavolo anche un bomber straniero come Jonathan David, che milita in Ligue 1 con il Lille. Anche in questo caso prezzo molto alto: 45-50 milioni. Difficile pensare che il Milan faccia un grosso investimento, dovendo rinforzarsi pure in altri ruoli.

Eppure, in Spagna sono convinti che il club di via Aldo Rossi possa essere una delle soluzioni per il futuro di un altro attaccante che in Serie A è molto noto: Mauro Icardi. Lo rivela Fichajes.net, specificando che anche il Napoli sarebbe un’opzione per la prossima stagione.

L’argentino ex Inter è ormai fuori dai piani del Paris Saint Germain, che cerca acquirenti in vista della finestra estiva del calciomercato. Dopo aver speso circa 50 milioni per riscattarlo dai nerazzurri, ora il club francese vuole venderlo. Il prezzo è inevitabilmente calato da allora. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, la valutazione del cartellino è di 28 milioni oggi. Probabilmente il PSG cercherà di guadagnare una cifra superiore ai 30 milioni.

Anche se Fichajes.net ritiene il Milan una destinazione da non scartare, ci risulta difficile pensare che Paolo Maldini e Frederic Massara decidano di puntare su Icardi. Non è una questione solo economica o tecnica, ma anche di spogliatoio.