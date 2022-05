San Siro is on fire: incassi da record

Numeri importanti per il Milan. Ieri si è chiusa la stagione a San Siro, con il migliore incasso negli ultimi 11 anni

Il Milan ha chiuso la sua avventura stagionale a San Siro in bellezza. Uno stadio tutto esaurito, vestito a festa, ha incitato, cantato e ballato per più di 90 minuti, prima e dopo il match.

I tifosi, in questa fantastica cavalcata, non hanno mai lasciato soli i propri calciatori, almeno quando è stato possibile recarsi allo stadio. Il club rossonero ha così chiuso la stagione – come riporta CalcioeFinanza – con un incasso totale di circa 40 milioni di euro. Ieri più di un milione (1,28) per un totale in Serie A di 25.954.089 di euro.

Circa 4 milioni in Coppa Italia, grazie al derby che ha fruttato più di 3 milioni, e più di 10 milioni in Champions League. La partita in cui il Milan ha incassato di più è quella contro il Liverpool, 4,9, di poco superiore al match contro l‘Inter in Serie A.

Un risultato, influenzato in parte dal Covid-19 (pesa circa 5 milioni Milan-Juve a porte chiuse), che è il migliore degli ultimi 11 anni.

I ricavi a San Siro

2011: 29,323 mln

2012: 33,751 mln

2013: 28,698 mln

2014: 25,629 mln

2015: 16,681 mln

2016: 25,472 mln

2017/18: 29,071 mln

2018/19: 28,683 mln

2019/20: 16,972 mln

2020/21: 0

2021/22: 39,988 mln