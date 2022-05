Affare in dirittura d’arrivo: in Premier League per 20 milioni

Un laterale accostato più volte al club rossonero non dovrebbe approdare a Milanello: sembra che il suo futuro sia in Inghilterra con l’Arsenal.

Uno degli obiettivi della dirigenza del Milan nella scorsa sessione estiva del calciomercato era prendere un vice di Theo Hernandez, titolare indiscusso della fascia sinistra. Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo aver sondato più piste, hanno deciso di puntare su Fodé Ballo-Touré.

Il terzino arrivato dal Monaco ha avuto poco spazio in questa stagione e comunque nelle sue apparizioni non ha neppure convinto particolarmente. Stefano Pioli è arrivato anche a preferirgli Alessandro Florenzi come sostituto di Theo Hernandez. Un segnale della scarsa fiducia riposta nel senegalese.

È probabile che la società rossonera nella prossima campagna acquisti prenda un nuovo laterale difensivo mancino. Possibile che Ballo-Touré faccia ritorno in Ligue 1, dove dovrebbe avere ancora mercato, e che venga rimpiazzato. Non è una priorità al momento, però Maldini e Massara interverranno anche in quel ruolo.

Calciomercato Milan, un obiettivo verso l’Arsenal

Ci sono diversi terzini sinistri finiti nella lista dei potenziali rinforzi del Milan. Uno di questi è Aaron Hickey, scozzese classe 2002 che gioca nel Bologna. Già a gennaio 2020 fu vicino a vestire la maglia rossonera, poi la trattativa non si concluse e lui lui in estate è approdato in Emilia. Inizi non semplici, ma in questa stagione ha fatto vedere il suo valore segnando anche 5 gol nelle 35 presenze totali.

In queste settimane si è parlato più volte di un rinnovato interesse del Milan per il talento rossoblu, ma probabilmente il suo futuro sarà in Premier League. Secondo quanto rivelato dal Corriere di Bologna, l’Arsenal ha offerto oltre 20 milioni di euro ed è in pole position per assicurarsi Hickey. Anche altre fonti danno Londra come destinazione quasi certa e per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni.

Impensabile che il Milan investa una simile somma per un giocatore che sarebbe la riserva di Theo Hernandez. Oltre al club rossonero, anche il Napoli si è fortemente interessato al giovane talento scozzese. Tuttavia, l’Arsenal appare in vantaggio e potrebbe chiudere presto l’operazione. I Gunners guardano molto in Serie A e stanno pensando pure a Nauhel Molina, laterale destro dell’Udinese.