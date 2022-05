Rinnovo importante in arrivo: il Milan è pronto a fare cassa

Il Milan guarda con ottimismo al futuro. Nuovi sponsor e nuovi soldi in arrivo grazie al lavoro di Ivan Gazidis e dei suoi uomini

E’ immenso il lavoro fatto da Elliott e i suoi uomini in pochissimi anni. Il Milan grazie al fondo americano è tornato a lottare per lo Scudetto, uscendo dalla mediocrità frutto di tante scelte sbagliate.

La famiglia Singer, invece, non ha sbagliato un colpo, circondandosi di persone competenti in ogni settore. Il Milan è così cresciuto costantemente sia dentro che fuori dal campo. I conti adesso sono in ordine e in tantissimi si sono messi in fila per chiedere informazioni in merito all’acquisto della società.

Anche gli sponsor ora hanno voglia di Milan. Il lavoro di Ivan Gazidis, criticato all’inizio del suo mandato, è sotto gli occhi di tutti. Sono diversi i nuovi accordi stipulati, che hanno portato soldi freschi nella casse del Diavolo.

Nuovi accordi

Sono così aumentati gli introiti con l’arrivo di nuovi partner commerciali come Wefox (retro sponsor che porta dai 6 agli 8 milioni all’anno), ma è previsto a breve il rinnovo dello sponsor tecnico Puma.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, in edicola stamani, che aggiunge come il Milan dovrebbe passare ad incassare da 13 milioni a ben 20 milioni di euro più due di bonus che scatteranno a determinate condizioni. Ma non finisce qui, ci sarebbero stati incontri importanti anche con Fly Emirates, compagnia aerea, sponsor di maglia del club rossonero dal 2010, per un nuovo accordo, certamente più remunerativo