Cessione Milan, la conferma di Reuters: il fondo si ritira

Reuters conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Il fondo si è ritirato dalla trattativa per l’acquisizione dell’AC Milan…

La questione sul cambio di proprietà del Milan ha infiammato le ultime settimane. Il club rossonero, ad un passo, si spera, dalla vittoria dello Scudetto, è anche alle prese con la sua possibile cessione. Sono ormai note a tutti le vicende riguardanti l’interesse di Investcorp e RedBird per l’AC Milan.

Giorni frenetici e pieni di notizie. Il fondo arabo e quello statunitense si sono sfidate a suon di milioni pur di acquistare il club rossonero. Investcorp sembrava sin da subito la soluzione più probabile, forte anche dell’offerta superiore messa sul piatto. Il fondo del Bahrain è arrivato ad offrire ad Elliott, attuale proprietario del Milan, ben 1,2 miliardi di euro.

Si fantasticava già sul grande mercato estivo che sarebbe stato riservato a Pioli e alla sua rosa, ma nelle ultime ore tutto si è capovolto. Già, perchè adesso è RedBird ad essere in pole per l’acquisizione del club rossonero. A riportarlo è stato Carlo Festa de Il Sole24ore. L’esperto ha fatto sapere che il fondo americano ha superato l’offerta iniziale, mettendo sul piatto 1,3 miliardi di euro che potranno diventare 1,8 miliardi tra qualche anno.

Da parecchi giorni si afferma che Elliott abbia sempre avuto una preferenza per la cessione al fondo americano, forte dell’impegno di quest’ultimo in vari asset sportivi tra Europa e America. E sempre secondo gli aggiornamenti di Carlo Festa, è ormai vicinissimo l’accordo del cambio di proprietà.

Una novità fondamentale riguarda il fatto che con la cessione dell’AC Milan a RedBird, Elliott si manterrebbe sempre dentro la struttura societaria, sia con una quota di minoranza, sia come contemporaneo finanziatore.

Nel frattempo, però, gli ultimi eventi e notizie hanno molto infastidito InvestCorp, che a fronte dell’inserimento di RedBird e del tentennamento di Elliott, ha deciso di sospendere la sua offerta per l’acquisizione dell’AC Milan. Se sino a qualche ora fa questa era una semplice voce di corridoio, adesso è arrivata la conferma direttamente da Simon Evans, accreditato giornalista di Reuters.

Evans ha fatto sapere di aver ricevuto la notizia da una fonte a conoscenza dei colloqui tra il Milan e il fondo arabo. Tutto fa quindi presagire che sarà RedBird il nuovo proprietario dell’AC Milan. InvestCorp ha abbandonato la trattativa tirandosi fuori da ogni gioco.

Investcorp have ‘suspended’ their bid to buy AC Milan a source with knowledge of the talks has told Reuters.

— Simon Evans (@sgevans) May 20, 2022