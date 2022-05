Maxischermo per Sassuolo-Milan: nella piazza coperta più grande d’Europa

Il Presidente de La Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha la soluzione per il maxischermo a Milano: ecco la proposta che può mettere d’accordo tutti

Manca pochissimo alla partita che vale una stagione. Domenica a Reggio Emilia, il Milan di Stefano Pioli è pronto a sfidare il Sassuolo di Dionisi. Ancora un punto per essere certi del titolo. Ormai il traguardo è davvero vicino per coronare un sogno lungo una stagione.

I tifosi sono in fibrillazione. Hanno preso d’assalto il sito del Sassuolo per l’acquisto del biglietto. Ma solo in 18mila, circa, sono stati i fortunati che avranno la possibilità di assistere da vicino, al Mapei Stadium, alla partita attesa da ben 11 anni.

C’è tanta voglia di far gruppo, di stare insieme, di condividere quelle emozioni che solamente i tifosi rossoneri stanno provando in questo momento. Ecco che un popolo intero, che non potrà recarsi a Reggio Emilia si augura di poter assistere alla partita davanti ad un maxischermo.

Ieri è arrivata l’apertura da parte del Sindaco Sala e il Milan sta lavorando affinché si trovi il luogo idoneo. Un assist in mattinata è arrivato dal presidente de La Regione Lombardia, Attilio Fontana che sui social ha mandato un messaggio al club rossonero: “Cresce l’attesa per la volata scudetto, ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo – scrive Fontana su Facebook – Da presidente dei lombardi (oltre che da tifoso Milanista…) metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le Istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione”.

Un assist, come detto, davvero importante che potrebbe rendere felici tutti quei tifosi che hanno voglia di vivere Sassuolo-Milan insieme.

Dove si trova Piazza Città di Lombardia

Piazza Città di Lombardia, con i suoi 3800 mq – come si può leggere sul sito de La Regione Lombardia – è la piazza coperta più grande d’Europa. L’area include inoltre più di 26.000 m² di parcheggio interrati e oltre 27.000 m² di spazi verdi. Sulla piazza si affacciano ristoranti, bar, un supermercato, un asilo nido, una grande palestra, ma anche servizi forniti direttamente da Regione Lombardia.

Arrivare a Piazza Città di Lombardia è davvero facile, trovandosi proprio nel cuore della città a pochi minuti dal grattacielo Pirelli, nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e di Milano Garibaldi.