Serie A, la Lega ha scelto gli MVP della stagione: Maignan miglior portiere

La Lega Serie ha reso noti gli MVP della stagione 2021-2022 con una giornata d’anticipo: premiato anche il portiere rossonero

In questo week end si chiude il campionato italiano e oggi la Lega Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A 2021-22. I premi erano per il miglior giovane, miglior portiere, difensore e attaccante.

Il riconoscimento verrà consegnato ad ognuno dei cinque calciatori scelti sul terreno di gioco prima dell’ultima partita di campionato. Mancano ancora dei verdetti importanti come lo scudetto e l’ultima squadra che raggiungerà la salvezza. Intanto però la Lega ha stabilito già i vincitori sulla base delle analisi di Stats Perform e di altre statistiche dettagliate.

Fra questi c’è anche un rossonero, protagonista indiscusso della grande stagione della squadra di Pioli. Ci riferiamo al portiere Mike Maignan. L’ex estremo difensore del Lille è stato considerato il miglior portiere di questa Serie A, grazie alle sue grandi parate durante l’anno, molte delle quali decisive.

Gli altri giocatori premiati sono stati il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, come miglior Under 23, poi Gleison Bremer come difensore, Marcelo Brozovic come centrocampista e Ciro Immobile come attaccante.