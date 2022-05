Sassuolo-Milan, anche Kjaer parte con la squadra – VIDEO

Il difensore non può mancare domani e si è aggregato alla squadra per questa ultima partita decisiva

Il Milan è partito per Reggio Emilia e va a giocarsi lo scudetto nell’ultima partita del campionato, contro la squadra di Dionisi. Ovvaìiamente nessuno vuole mancare a un appuntamento così importante.

Ci saranno infatti proprio tutti domani al Mapei Stadium, anche chi non è convocato. Tra questi c’è il difensore Simon Kjaer, che partirà con la squadra e sarà con i compagni in questa ultima battagli dei rossoneri. Il centrale danese sta recuperando dopo il grave infortunio ma tornerà l’anno prossimo. Il suo apporto nello spogliatoio però è sempre utile e quindi stavolta ci sarà anche lui, che ovviamente non vuole perdersi gli eventuali festeggiamenti.

Nel video lo vediamo salire sul pullman che porterà la squadra alla stazione, osannato dai tifosi milanisti, così come tutti gli altri calciatori.