È ufficiale: “Vado via” | Milan in corsa

Annuncio a sorpresa, ma neanche tanto, del centrocampista che finora ha militato in Ligue 1. Su di lui c’è l’interesse del Milan

Nel giorno più importante degli ultimi anni di storia del Milan, arriva una novità dall’estero e che potrebbe interessare da vicino i rossoneri. Annuncio arrivato direttamente dal calciatore interessato, da diversi mesi sulla lista di Maldini e Massara. Pare però che abbia già scelto il nuovo club in cui andrà a giocare a partire dalla prossima stagione.

Oggi tutte le attenzioni del Milan e dei suoi tifosi sono rivolti verso il Mapei Stadium, teatro dell’ultima giornata di questo campionato. I rossoneri affronteranno il Sassuolo alle ore 18 con la consapevolezza di avere in mano il destino di questa Serie A. C’è entusiasmo, con tanto di esodo da parte dei milanisti verso Reggio Emilia. Soltanto da domani si tornerà a programmare la prossima annata e dunque si tornerà a parlare anche di calciomercato.

Intanto oggi ha parlato direttamente un calciatore, il cui futuro da tempo ormai è in bilico. Si tratta di un centrocampista ammirato da diversi club europei. Il suo contratto con l’attuale club di appartenenza scade nel prossimo giugno, una situazione simile a quella di Kessie e Romagnoli per quanto riguarda il Milan. Non è ancora molto chiaro quel che sarà del giocatore in questione, ma a chiarire come stanno le cose ci ha pensato proprio il diretto interessato con una frase chiara e decisa rilasciata ad una emittente nazionale.

Kamara chiarisce il suo futuro: “Lascerò l’Olympique Marsiglia”

Parliamo di Boubacar Kamara, centrocampista attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Kamara è in scadenza con i francesi e si è parlato tanto del suo futuro. Ha chiesto tempo fa informazioni su di lui anche il Milan, attratto proprio dalla possibilità di potersi assicurare le sue prestazioni sportive a parametro zero. Ad un certo punto anche la Roma è sembrata interessata, così come molte società estere.

Adesso lo stesso Kamara ha fatto luce su quello che farà a partire dal primo luglio: “Lascerò l’Olympique Marsiglia. Voglio fare uno step successivo in un altro campionato. Credo sia arrivato il momento giusto per far ciò. Ho già scelto il mio nuovo club, presto lo comunicherò a tutti”.

Nuovo campionato, nuovo club, decisione già presa. Non sappiamo cosa abbia deciso di fare Kamara, e nessun indizio al momento ci porta a pensare che la sua nuova squadra possa essere il Milan. Mai dire mai però, e a insegnarcelo è proprio il calciomercato degli imprevisti.