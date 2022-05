Ibrahimovic, dopo lo Scudetto il messaggio subliminale sul futuro | FOTO

Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un messaggio subliminale sui social dopo la vittoria dello Scudetto. Cosa vorrà dire l’attaccante svedese?

Questo Scudetto è il frutto di un lavoro di squadra che ha portato a galla la forza di ogni singolo! Un successo maturato nel tempo, lentamente. Ma con cognizione, lucidità, e unità d’intenti. C’è chi dice che il volto di questo trofeo porta il nome di Stefano Pioli, chi di Paolo Maldini, chi di Rafael Leao o di qualche altro giocatore.

Ma non si può negare che la vittoria di oggi dipenda in parte anche dal contributo silenzioso e allo stesso tempo pesante di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha rappresentato un semplice giocatore per questo Milan. È stato nello stesso tempo un leader, un motivatore, un braccio destro di mister Pioli.

Questa squadra non sarebbe stata la stessa senza lo svedese. Tornato a 38 anni a Milano, oggi è però davanti ad un bivio. Ne ha 40, è dilaniato dai problemi fisici, ma non sa se mollare o concedersi un altro anno in rossonero. Tra qualche giorno, dovrà comunicare al club rossonero la sua decisione. Rinnovare il contratto o appendere gli scarpini al chiodo?

Ad oggi è difficile sapere come andrà per il bomber assoluto, che stasera non ha potuto assaporare la gioia del gol. Ma lui ha già cominciato a lanciare frecciatine e messaggi subliminali importanti. Diverse fonti avevano affermato che la vittoria dello Scudetto avrebbe rappresentato la fine perfetta della carriera da calciatore per Ibrahimovic.

In realtà, il trofeo sembra aver procurato l’effetto opposto a Re Zlatan. Sui social, l’attaccante ha postato una sua foto con lo Scudetto tra le mani e sotto la scritta “Ho detto di sì”. Messaggio subliminale che potrebbe avere diversi significati. Si è arreso ed ha accettato che a 40 anni è normale ritirarsi? O ha detto sì al rinnovo di contratto? I tifosi si sono ovviamente scatenati sotto al post, ognuno con la propria interpretazione. Ma la maggioranza è convinta che Ibra è pronto a tornare sul campo la prossima stagione…

Di seguito il post pubblicato dallo svedese: