Sassuolo-Milan, la carica dell’ex rossonero: “Solo due parole…”

L’ex centrocampista del Milan ha mandato un messaggio di incitamento prima della sfida decisiva con il Sassuolo

Manca davvero poco all’inizio dell’ultima partita dei rossoneri in questo campionato. Sassuolo-Milan può diventare una gara storica e la squadra di Pioli ha tutte le intenzioni di renderla tale.

Il fischio d’inizio è alle 18 al Mapei Stadium e al Milan basta anche un pareggio per laurearsi campione d’Italia per la 19sima volta, a ben undici anni dall’ultimo trionfo. L’entusiasmo è davvero tanto e fare il tifo per il Diavolo sono in moltissimi. Tra questi c’è anche un ex rossonero, il centrocampista Nigel de Jong, che ha indossato la maglia del Milan per ben 4 stagioni (dal 2012 al 2016), collezionando 96 presenze 7 gol.

L’olandese ha lasciato un buon ricordo al Milan ed è rimasto tifoso di questi colori. Ci ha tenuto infatti a far sapere ai suoi vecchi tifosi, che tiferà per il Milan oggi e lo fatto con un post sul proprio account Twitter. Questo il messaggio di incitamento: “Non voglio dire molte parole oggi prima la partita. Solo due. Sempre Milan“.