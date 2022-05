Sassuolo-Milan, ultimo atto: Pioli ha scelto | Probabili formazioni

L’ultimo atto del campionato 2021-2022 sta per cominciare. Stefano Pioli ha ormai sciolto le riserve sulla formazione del Milan.

Il countdown sta terminando. Il Milan e tutti i suoi numerosissimi tifosi stanno per vivere la domenica più emozionante degli ultimi undici anni. Oggi si decide lo Scudetto.

Alle ore 18 scatterà l’incrocio valido per il titolo. Milan in campo contro il Sassuolo in trasferta, mentre gli inseguitori dell’Inter ospiteranno in casa la Sampdoria. Un pomeriggio caldo in tutti i sensi, che farà emozionare tifosi ed appassionati di calcio. Erano ben dodici stagioni che lo Scudetto non si decideva all’ultima giornata.

Stefano Pioli è giunto alla partita più importante e determinante della sua carriera da allenatore. La lucidità del tecnico emiliano è però sempre altissima, come dimostrato ieri in conferenza stampa. Intanto il mister pare abbia ormai pochissimi dubbi sull’ultima formazione del Milan targato 2021-2022.

La formazione del Milan

Pochi dubbi dunque, soluzioni già pronte e zero sorprese. C’è chi in settimana aveva paventato un paio di novità in casa Milan rispetto al successo meritato contro l’Atalanta di domenica scorsa. Invece Pioli si affiderà, secondo le previsioni della Gazzetta dello Sport, alla stessa squadra dell’ultimo successo a San Siro.

In porta Maignan, eletto già miglior estremo difensore della Serie A. Difesa a quattro in linea, con Calabria a destra, Kalulu e Tomori in tandem al centro e Theo Hernandez largo a sinistra. La mediana sarà ancora ad appannaggio della coppia Tonali-Kessie: per l’ivoriano si tratta dell’ultima gara ufficiale in carriera con la maglia numero 79 del Milan.

Sulla trequarti offensiva confermatissimo Krunic nel ruolo ormai classico di fantasista, con compiti a 360 gradi. Sulla destra agirà ancora Saelemaekers, preferito a Messias. A sinistra nessun dubbio sulla presenza di Rafael Leao, uno degli uomini su cui il Milan si affiderà ciecamente. Infine la prima punta: Giroud dovrebbe essere confermato, nonostante le fatiche accusate nelle ultime domeniche. Panchina per Rebic e Ibrahimovic.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

La formazione del Sassuolo

Stagione positiva tutto sommato quella del Sassuolo di mister Alessio Dionisi. Buon gioco, ottime individualità, cammino tra alti e bassi ma concluso con qualche eccellente risultato. Insomma, il solito percorso dei neroverdi.

Per l’ultima di campionato gli emiliani non si tireranno indietro: formazione titolare e fantasia al potere, senza accedere al classico turnover di fine stagione per dare una passerella a chi ha giocato meno. Dionisi sfiderà il Milan con l’artiglieria pesante: in campo Berardi, Raspadori e Scamacca tutti assieme.

L’undici titolare del Sassuolo: (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.