Scudetto Milan, domani i festeggiamenti a Milano: il programma completo

Nel tardo pomeriggio di domani la squadra sfilerà per le vie della città salutando i tifosi e festeggiando lo Scudetto vinto quest’oggi

Il Milan è Campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Uno Scudetto meritato, insperato, dannatamente bello. Per questi motivi c’è bisogno di una super festa, oltre ovviamente quella che c’è stata al triplice fischio di Sassuolo-Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dopo la straordinaria giornata di oggi che ha visto trionfare il Milan dopo undici anni in campionato, è il momento di festeggiare. Anni e anni di delusioni, lacrime, adesso i rossoneri sono risorti per davvero.

Domani la squadra sfilerà per le vie di Milano. Con un comunicato ufficiale, l’AC Milan ha informato gli organi di stampa che domani lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 18 circa è previsto un saluto della squadra Campione d’Italia ai propri tifosi nella sede di Casa Milan. Verrà allestita una zona dedicata per i media, aperta dalle ore 17.

L’accesso per i media avverrà dalla reception del Museo di Casa Milan, in via Aldo Rossi 8. Dopo il saluto ai tifosi, la squadra partirà con un bus per una parata celebrativa per la città di Milano che terminerà in Piazza Duomo – a seguire una grafica con l’itinerario completo del tour, che passerà per: Piazza Gino Valle – Viale Traiano – Viale Scarampo – Viale Serra – Viale Certosa – Piazza Firenze – Corso Sempione – Via Canova – Viale Milton – Via Moliere – Viale Alemagna – Via Paleocapa – Piazzale Cadorna – Foro Buonaparte – Via Cusani – Via Broletto – Piazza Cordusio – Via Orefici – Piazza del Duomo.