Festa Scudetto Milan, come Ambrosini: lo striscione non passa inosservato – FOTO

Come fece Ambrosini nel 2007 dopo la Champions vinta, i giocatori del Milan hanno esposto uno striscione “contro” l’Inter per puro sfottò.

Fra le strade di Milano è partita la festa Scudetto dei rossoneri. Il pullman scoperto poco fa ha lasciato lentamente Casa Milan e arriverà fino in Piazza Duomo dove c’è un’altra enorme ondata di tifosi pronta ad accoglierli.

Ibrahimovic, da vero capo tribù, è fra i più scatenati del gruppo. Tonali, Theo e Mike Maignan “guidano” il pullman davanti a tutti. E proprio lì, sorretto dai giocatori citati più Rade Krunic, si è alzato uno striscione che ha riacceso un po’ di ricordi a tutti i tifosi rossoneri.

Maignan, Theo e Krunic infatti hanno esposto uno striscione con scritto “La Coppa Italia mettila nel c….”, esattamente come Massimo Ambrosini. Durante la festa per la Champions League vinta il 24 maggio del 2007, l’ex centrocampista, attuale commentatore di Dazn e Amazon Prime Video, aveva esposto uno striscione poi diventato famosissimo con la frase “Lo Scudetto mettitlo nel c….” riferito ovviamente all’Inter, che quell’anno vinse lo Scudetto (la Juve in B, il Milan penalizzato e poi concentrato solo sulla Champions).

“Put the Coppa Italia in your a**” pic.twitter.com/oPunCQwEoc — CHAMPIONS OF ITALY 🏆 (@MilanEye) May 23, 2022