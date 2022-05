Festa Scudetto Milan, Ibrahimovic infiamma i tifosi: “Un messaggio per Hakan” – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, grande protagonista della festa rossonera, ha anche rivolto un pensiero “speciale” all’ex compagno Hakan Calhanoglu

Continua al meglio la grande festa rossonera per la vittoria dello Scudetto! Le strade di Milano sono invase di tifosi, tutti intenti a seguire il pullman con sopra i protagonisti del successo. Ibrahimovic, Maignan, Kalulu, Tomori e tutti i ragazzi, compreso Stefano Pioli, si trovano sul tetto dell’autovettura a cantare, urlare, festeggiare il 19esimo Scudetto che li ha resi Campioni d’Italia della stagione 2021/2022.

La destinazione è Piazza Duomo, spazio principale del capoluogo lombardo dove sono presenti altre migliaia di tifosi ad attendere l’arrivo della squadra. Durante il lungo corteo se ne sono viste di tutti i colori. Tanti teatrini simpaticissimi da parte dei rossoneri sul tetto scoperto del pullman. A far tanto discutere è stato lo striscione contri i cugini nerazzurri. La Coppa Italia è stata protagonista delle dicitura riportata nel lenzuolo bianco, e che sicuramente non ha riservato parole d’amore all’Inter.

Lo striscione, di alcuni tifosi, è passato tra le mani dei giocatori del Milan presenti sul bus, e che lo hanno sventolato in bella vista. Ma quello non è stato l’unico simbolo anti-nerazzurro presente durante il corteo.

Festa Milan, la frase di Ibrahimovic al microfono per Calhanoglu

Riferimento chiarissimo ad Hakan Calhanoglu durante le festa rossonera. Grande protagonista Zlatan Ibrahimovic, che al microfono ha indirizzato una frase all’ex compagno, lo stesso che ha commesso il grande tradimento la scorsa estate. Sappiamo tutti che il centrocampista turco ha lasciato il Milan a parametro zero, senza alcuna riconoscenza, legandosi all’Inter per qualche soldo in più.

Ibrahimovic non ha dimenticato, e carichissimo ha urlato alla folla presente tra le strade di Milano di mandare un messaggio ad Hakan Calhanoglu. I tifosi, ovviamente, hanno accolto con gioia ed euforia l’invito del mito rossonero, cominciando ad urlare parole poco carine nei confronti dell’ex giocatore del Milan, lo stesso che ha lasciato il Diavolo convinto di vincere subito lo Scudetto con l’Inter.

Di seguito il video che riprende Ibrahimovic incitare la folla: