Italia, i convocati di Mancini per giugno: presenti tre rossoneri

La Nazionale Italiana ha appena diramato la lista dei convocati che prenderanno parte agli impegni di giugno. Presenti tre rossoneri!

Il Milan ha realizzato il suo sogno e quello di tutti i tifosi rossoneri! Per la 19esima volta nella sua storia, il Diavolo è Campione d’Italia! Uno Scudetto che però ha un sapore nettamante diverso, dato che è arrivato in maniera stupefacente dopo anni e anni di digiuni e delusioni.

Dopo la grande festa di oggi, i giocatori si prenderanno qualche settimana di riposo essenziale a recuperare forze ed energie mentali. Dopodiché, alcuni di questi partiranno subito con le proprie Nazionali per dedicarsi agli impegni estivi. L’Italia avrà una grande gara da affrontare già l’1 giugno, ovvero la finalissima del mondo contro l’Argentina. Un trofeo innovativo e che vedrà sfidarsi la campionessa d’Europa contro quella d’America.

Dopo tale impegno, seguiranno le diverse gare di Nations League. La Nazionale Azzurra ha in programma delle sfide parecchio toste contro Germania, Ungheria e Inghilterra. Ecco che Roberto Mancini ha scelto i giocatori che porterà con sè per le gare sopracitate. Ben 39 gli azzurri convocati dal CT. Le novità principali riguardano il ritorno in azzurro di Spinazzola, dopo il brutto infortunio rimediato agli Europei, e le prime chiamate tra i “grandi” per Pinamonti e Frattesi.

Tre rossoneri nei convocati

Ci sarà anche una modesta quota rossonera negli impegni di giugno dell’Italia. Difatti, Roberto Mancini ha chiamato con sè Sandro Tonali, Alessandro Florenzi e Davide Calabria. Il primo, centrocampista, sembra esser pronto a conquistarsi una buona fetta di spazio nelle gerarchie del suo CT.

Calabria e Florenzi, entrambi terzini, saranno assai probabilmente alternati da Mancini nei diversi impegni (con anche Di Lorenzo e Lazzari). L’ex Roma sembra ormai vicino ad essere un rossonero al 100%, e quindi potrebbe essere un grande orgoglio per il Milan poter avere entrambi i suoi laterali difensivi di destra a disposizione della Nazionale Italiana.

Di seguito la lista completa dei convocati di Roberto Mancini: