Milan, Gazidis: “Orgogliosi di quanto fatto”. Massara: “Grazie per il sostegno”

La società ha ringraziato tutti per il sostengo e il seguito in questa grande stagione

I festeggiamenti per lo scudetto del Milan sono partiti ieri e sono andati avanti per tutta la notte, rigorosamente documentati dai media. Sono state ore lunghe e intense per la società rossonera, che ha voluto comunque parlare alla stampa stamattina.

La proprietà, nelle figure di Ivan Gazidis, Paolo Scaroni e Ricky Massara, hanno avuto un incontro con i giornalisti a Casa Milan, nel quale hanno ringraziato la categoria per il supporto e il seguito di questo anno. Gazidis ha iniziato: “Grazie a tutti voi per averci seguito in questa stagione speciale. Abbiamo fatto un vero lavoro di squadra con tifosi, che ci hanno spinto ad ogni passo e in ogni difficoltà, che sono state tante. Alla fine tutti noi siamo orgogliosi di quanto fatto, ma anche per come lo abbiamo fatto. Abbiamo provato a farlo con dei valori, i valori del club, senza mai lamentarsi di nulla. Credo che questo gruppo di ragazzi, la squadra e lo staff, ma soprattutto i tifosi, lo meritano veramente. Grazie a tutti voi per essere qui oggi”

Poi è stata la volta di Scaroni: “Abbiamo avuto tutti una giornata difficile, non abbiamo dormito. Ma vogliamo ringraziarvi per averci seguito così tanto e con così tanta attenzione in questi mesi. Ci seguite in un modo fenomenale e vi sono grato. Sono davvero fortunato ad essere il presidente dello scudetto del Milan dopo più di dieci anni che non si vinceva, anche perché non ho meriti”.

Massara ha chiuso l’intervento: “Grazie a tutti voi per il sostegno e per il contributo che avete dato in questo bel percorso”.