Ibrahimovic ha deciso il suo futuro: attesa per l’ultimo “ostacolo”

L’attaccante svedese ha le idee chiare ma non dipende tutto da lui: ecco cosa sta aspettando per la decisione finale

Arrivano novità importanti sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante non ha ancora preso una decisione definitiva ma ora le sue idee sembrano decisamente più chiare. Purtroppo non dipende tutto da lui e dalla sua volontà.

“Per continuare devo stare bene” ripete da qualche tempo lo svedese, a chi gli chiede informazioni sul suo futuro in merito ad un eventuale ritiro. In questa stagione Ibra ha totalizzato 29 presenze e 9 gol, considerando tutte le competizioni, numeri non eccezionali ma ancora buoni. Il peso della sua assenza in diversi mesi è stato poi alleggerito dalle prestazioni e dalle reti di Olivier Giroud.

Secondo le ultime indiscrezioni riferite da Daniele Longo di Calciomercato.com, l’attaccante svedese ha deciso di continuare ancora per un’altra stagione con il calcio giocato. Il suo futuro però rimane vincolato a un nuovo consulto medico, perché bisogna infatti capire se si renderà necessaria una nuova operazione. Nel caso in cui non ce ne sarà bisogno, Ibra è pronto ad andare avanti, ovviamente con la maglia del Diavolo.

Il Milan si è già cautelato andando a prendere Divock Origi dal Liverpool a parametro zero, ma la sensazione è che l’arrivo del belga non inciderà in alcun modo sulla scelta di Zlatan.