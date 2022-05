“Il Milan vuole premiarlo”, pronto il rinnovo!

Secondo fonti inglesi, il Milan è pronto a premiare il suo giocatore con il prolungamento di contratto. È stato decisivo per la vittoria dello Scudetto!

Il Milan sta vivendo una vera e propria favola calcistica! In due anni, soltanto due anni, ha raggiunto il tetto d’Italia. Lo Scudetto vinto è frutto di un lavoro serio e leale, pensato e mirato alla pura essenza tecnico-tattica. I meriti sono plurimi. Impossibile dire chi sia stato più decisivo per il raggiungimento di questo obiettivo.

Maldini, Massara, Gazidis, Pioli, la squadra, lo staff. Sono tutti grandi protagonisti del successo che porta il titolo di Campioni d’Italia. Sul campo, sicuramente c’è qualcuno che ha inciso più di altri. In queste ore, tantissimi elogi stanno arrivando a giocatori come Rafael Leao, Sandro Tonali, Olivier Giroud (autore della doppietta decisiva contro il Sassuolo).

Ma sempre sul campo bisogna dare grande merito a tre protagonisti “silenziosi” senza cui tutto ciò sarebbe stato possibile. Mike Maignan, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, il muro rossonero. Arrivati in punta di piedi, ci hanno messo pochissimo ad affermarsi e a conquistare tutto l’ambiente Milan. Soprattutto i primi due. Maignan e Tomori sono arrivati tra lo scetticismo generale, e oggi rappresentano due dei giocatori più carismatici e forti dell’intera Serie A.

Discorso diverso per Kalulu, che al Milan da più tempo, ha dimostrato il suo grande potenziale a stagione in corso, lasciando a bocca aperta tutta la critica sportiva. L’infortunio di Kjaer prima e di Romagnoli poi, gli ha lasciato lo spazio necessario per esprimersi al meglio e andare a comporre con Tomori una della coppia difensive più forti non soltanto d’Italia ma anche d’Europa. E i numeri parlano chiaro.

Il Milan sta già pensando di premiare il giovane ex Lione con il prolungamento di contratto. Ma non è l’unico.

Secondo quanto riportato dal Telegraph inglese, il Milan ha già pronta l’offerta di prolungamento per Fikayo Tomori sino al 2027. Il club rossonero vuole premiare al meglio il suo difensore, senza il quale il successo sarebbe stato possibile. Attualmente, il contratto di Tomori è in scadenza nel 2025, ma c’è tutta l’impressione che il Milan voglia premiarlo anche con un adeguamento dell’ingaggio.

Tomori ha portato alla squadra di Pioli quelle caratteristiche che prima erano inesistenti, tra tutte la capacità di aggressione e ed esplosività nell’uno contro uno. Prerogative che si sono dimostrate decisive, dalle quali ha appreso tanto anche Pierre Kalulu. Il Milan vuole blindare il suo gioiello, lo stesso che non ha ancora ottenuto la fiducia di Southgate.

Soltanto due presenze in Nazionale Maggiore per Tomori. Oggi, il CT inglese comunicherà le sue scelte per gli impegni di giugno dell’Inghilterra. Chissà se la conquista dello Scudetto e le grandi cose mostrate in stagione abbiano convinto Southgate. Il Milan spera ovviamente che il suo giocatore riceva la chiamata, perchè se lo merita alla grande.

Ma non soltanto il Milan. Anche i tifosi non vedono l’ora che Tomori riceva la giusta considerazione nella sua Nazionale. Lo dimostra il post Twitter in basso, nel quale diversi fan di Fikayo inneggiano alla sua convocazione per le partite di giugno. Chi non vorrebbe vedere Fik all’opera?

It’s squad announcement day for the #ThreeLions, as we get ready for our #NationsLeague games against Hungary, Germany and Italy.

Who would you like to see included? 🤔 pic.twitter.com/WQmAVJjceP

— England (@England) May 24, 2022