Inghilterra, i convocati per la Nations League: c’è Tomori

Ufficializzate le convocazioni della Nazionale inglese per i prossimi match di Nations League, tra cui la sfida all’Italia.

Terminati i vari campionati nazionali in tutta Europa, questa settimana sarà dedicata alle finali delle competizioni europee. Domani si gioca la finalissima di Conference League, mentre sabato 28 maggio toccherà all’attesissimo ultimo atto della Champions League.

Dalla settimana successiva spazio invece agli impegni delle Nazionali maggiori. Questa estate non sono previsti Europei o Mondiali (slittati a dicembre per via del clima in Qatar), ma partirà a breve la nuova edizione 2022-2023 della Nations League. Il torneo continentale diviso a fasce organizzato dalla Uefa.

Tra le squadre più attese anche l’Inghilterra, vice-campione europea ed una delle compagini più giovani e di prospettiva del continente. Dal 4 al 14 giugno prossimo i ‘Tre Leoni’ affronteranno ben quatto incontri per la fase a gironi di Nations League, sfidando due volte l’Ungheria, la Germania e anche la nostra Italia.

Oggi il c.t. Gareth Southgate ha svelato i nomi dei 27 convocati per questa intensa tornata di incontri. Presente anche il milanista Fikayo Tomori, neo campione d’Italia e ormai impossibile da non inserire nella Nazionale maggiore.

La lista dei convocati inglesi per la Nations League

PORTIERI: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley), Aaron Ramsdale (Arsenal)

DIFENSORI: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), James Justin (Leicester City) Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal)

CENTROCAMPISTI: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Crystal Palace, loan from Chelsea), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

ATTACCANTI: Tammy Abraham (AS Roma), Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City)