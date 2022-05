Mbappé: “Legame con il Milan speciale, da bambino dicevo sempre una cosa”

Kylian Mbappè ha rilasciato una cruciale intervista per la Gazzetta dello Sport. Ha lasciato tutti a bocca aperta la sua dichiarazione sul Milan!!

È con tutta probabilità uno dei giocatori più forti al mondo. Un fuoriclasse completo e assoluto, e che ha stupito in pochi giorni l’intero globo. Kylian Mbappè era praticamente ormai un giocatore del Real Madrid. L’intesa totale era stata trovata, con il francese che si sarebbe trasferito a parametro zero dal Paris Saint Germain.

Cosa è accaduto nell’ultima settimana è impossibile saperlo, ma Kylian ha preso di botto la decisone di rimanere a Parigi e rinnovare il suo contratto con il Saint Germain. Una decisione che gli è costata la stima di tantissimi appassionati di calcio. Non si aspettava altro che il suo sbarco in Spagna, tra i galacticos, ma nulla da fare! Dopo la scelta di restare al Paris, Mbappè ha perso più di 300 mila followers sui social. Già, perchè il PSG non è un club che va proprio a genio agli amanti di sport.

Ad ogni modo, Kylian ha deciso di raccontare a La Gazzetta dello Sport la sua scelta e di spiegarne le motivazioni. Una bella intervista quella del francese, che ha stupito tutti anche per il retroscena raccontato dal giocatore sul Milan. Mbappè ha affermato di aver un legame speciale con i colori rossoneri. Ne ha spiegato le cause, ma una frase in particolare ha accesso gli animi dei tifosi rossoneri.

Di seguito le parole del mitico Mbappè: