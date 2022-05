Milan, quando iniziano Serie A e Champions: le date della prossima stagione

Il Milan si gode il trionfo con la vittoria dello Scudetto ma già si pensa alla prossima stagione. Ecco quando cominceranno il prossimo campionato di Serie A e la Champions League 2022-23

Dopo il trionfo e i festeggiamenti per il 19esimo Scudetto è arrivato il rompete le righe per il Milan anche se la stagione non è ancora finita per molti rossoneri impegnati a inizio giugno con le rispettive nazionali tra Nations League e amichevoli.

Sarà un’estate calcisticamente bellissima per i tifosi milanisti che potranno godersi ancora la gioia per il Tricolore e attendere novità importanti sul calciomercato e sulla possibile cessione societaria con nuovi e ambiziosi proprietari all’orizzonte.

Per rivedere il Milan in campo bisognerà attendere circa 40 giorni. Il raduno dei Campioni d’Italia è fissato, infatti, nella prima settimana di luglio. Un inizio anticipato e obbligato per i rossoneri e non solo in quanto la prossima stagione avrà un’anomalia storica da fronteggiare ovvero il Mondiale in Qatar che si disputerà tra novemebre e dicembre con conseguente interruzione di campionati e competizioni internazionali.

Mondiale in autunno-inverno che influirà e non poco sulla prima parte della Serie A e della Champions League, con impegni ravvicinati tra agosto e inizio novembre prima della pausa forzata che si protrarrà per quasi due mesi. Vediamo dunque, di seguito, quando cominceranno le prossime edizioni del campionato e della Champions con la programmazione prevista prima dello stop per i Mondiali.

Serie A 2022-23, quando comincia: quante novità rispetto allo scorsa stagione

La Serie A 2022-23 comincerà quando gran parte degli italiani sarà in vacanza ovvero nel weekend tra il 13 e il 14 agosto 2022. Sarà un agosto scoppiettante con ben 4 giornate (di cui una infrasettimanale). Non ci sarà come nelle scorse stagioni la pausa per le Nazionali a inizio settembre. Quest’ultima sarà posticipata più nel mese tra il 19 e il 27 conNations League e amichevoli. A settembre, pertanto, saranno tre i turni di Serie A previsiti nei weeked del 4, dell’11 e del 17.

A ottobre si giocherà in tutti i 5 weekend (2; 9; 16; 23; 30). A novembre, infine, saranno tre le giornate previste nei weekend del 6 e del 13 cui si aggiungerà un turno infrasettimanale il 9. Il 13 novembre sarà l’ultima domenica con la Serie A prima della pausa per il Mondiale. La ripresa è prevista il 4 gennaio 2023. Nel mese e mezzo di stop, possibile torneo negli Usa tra le squadre di Serie A per mantenere in attività i calciatori non impegnati nel Mondiale. Un’ipotesi quest’ultima di cui si è parlato lo scorso inverno ma che deve essere ancora confermata ufficialmente.

Le date della Champions League

Programma compresso anche per la prima fase della Champions League. Dopo il sorteggio di fine agosto, nel quale il Milan sarà in prima fascia, la prima giornata della fase a gironi è prevista tra il 6 e il 7 settembre. La settimana seguente (13 e 14) c’è la seconda. Tre turni a ottobre (4-5; 11-12; 25-26) poi la conclusione con la sesta giornata tra l’1 e il 2 novembre. Nel 2023, la programmazione delle coppe europee seguirà il consueto calendario con l’inizio della fase a eliminazione diretta previsto a metà febbraio.