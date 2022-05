Krunic, continuano i festeggiamenti: matrimonio con Ivana – FOTO

Il centrocampista del Milan, dopo la vittoria dello Scudetto con i rossoneri, continua i suoi festeggiamenti. Questa volta è un qualcosa di diverso

Uno dei protagonisti, forse inaspettati, di questa stagione gloriosa per il Milan, è stato sicuramente Rade Krunic. Anche il bosniaco ha dato il contributo fondamentale per far sì che il tricolore tornasse nella Milano rossonera. Schierato spesso in una posizione inedita, Rade è entrato nel cuore dei tifosi per la sua abnegazione.

Tutti hanno dato il loro contributo in questa stagione, chi più chi meno. Ogni componente della squadra è stato determinante affinché lo Scudetto se lo aggiudicasse il Milan. E’ stato questo il segreto più grande ed importante dei ragazzi di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano è stato bravo soprattutto in questo: creare una famiglia nello spogliatoio, un gruppo unito in tutte le sue sfaccettature. E si è ampiamente capito nei festeggiamenti post scudetto, sia a Reggio Emilia che poi nella festa a Milano.

Tutti hanno partecipato attivamente, da Bakayoko a Daniel Maldini. Anche chi ha giocato poco si è sentito parte attiva della squadra. Solo così si possono raggiungere grandi traguardi ed è quello che è successo al Milan. Rade Krunic di certo non è uno di quei calciatori che ha giocato poco, anzi. In pochi avrebbero mai immaginato che si sarebbe ritagliato uno spazio del genere. Ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa, è stato un po’ il jolly del Milan. Addirittura ha fatto l’attaccante in un momento di difficoltà nella gara d’andata con la Salernitana.

Krunic, continuano i festeggiamenti: dal campo all’altare

Pioli poi lo ha reinventato nella posizione di trequarti per dare manforte al centrocampo. Certo, non è un fenomeno, questo nessuno lo può negare. Ma per fare grandi stagioni servono anche uomini del genere.

Se i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto sono finiti, proseguono invece in casa Krunic ma per altri motivi. Quest’oggi, infatti, Rade si è sposato! Tanti auguri ed alla sua nuova moglie, Ivana Topalovic. Ivana, oltre ad essere la compagna di vita del bosniaco, è anche un suo grande fan: lo segue in tutte le partite disputate a San Siro.

Una presenza fondamentale nella vita di Rade. Una donna completamente innamorata di Milano, tanto che il suo profilo Instagram è pieno di foto realizzate nella capitale lombarda. Oggi i due sono convenuti a nozze, e noi non possiamo far altro che augurare loro una meravigliosa vita insieme.