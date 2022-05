Ibrahimovic, il medico dopo l’operazione: “Il leone non si arrende” – FOTO

Il medico fa gli auguri di buona guarigione al suo paziente dopo l’operazione: l’attaccante non si arrende

Subito dopo il trionfo scudetto del Milan Zlatan Ibrahimovic, come sappiamo, ha deciso di operarsi immediatamente. L’operazione è stata subito effettuata ed è andata nel migliore dei modi, ma la notizia che ha sorpreso tutti i tifosi rossoneri.

In pochi infatti si aspettavano che la cosa sarebbe stata così repentina. Lo svedese ha fatto questa scelta per risolvere definitivamente i suoi problemi al legamento, con la speranza di tornare in campo prima o poi, anche se si tratta di un’impresa molto ardua. Per il recupero si parla infatti di 7-8 mesi: una tempistica molto lunga soprattutto per un calciatore di 40 anni.

Il vantaggio dello svedese è che sono tutti con lui e, dopo quello di Olivier Giroud che gli ha assicurato che sarebbe tornato più forte, è arrivato anche il messaggio del suo medico. Il dottor Bertrand Sonnery-Cottet è proprio il medico che lo ha operato qualche giorno fa a Lione e ieri ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae insieme all’attaccante. Questo il suo messaggio per lui: “A Lione sappiamo che un leone non si arrende mai. Ti auguro il meglio per la tua guarigione”.

Si capirà nelle prossime settimane quale sarà la situazione. Intanto il Milan si è cautelato con l’acquisto di Origi dal Liverpool, e continua a guardarsi intorno. Nonostante questo Ibrahimovic non si arrende.