Milan, inserimento della Juventus: contatti avviati

Anche la Juventus ha messo gli occhi su un centrocampista sudamericano finito da tempo nel mirino del Milan: contatti già avviati.

In questo momento il calciomercato rossonero è bloccato dalle vicende societarie, ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già imbastito delle operazioni e hanno diversi nomi nella lista dei potenziali acquisti. Bisogna aspettare che si verifichi il probabile passaggio di proprietà da Elliott Management a RedBird Capital Partners.

Il Milan nel prossimo mercato estivo dovrà andare a rinforzare ogni reparto. A centrocampo perderà a parametro zero Franck Kessie e ci potrebbe essere anche l’addio anticipato di Tiemoué Bakayoko, arrivato in prestito biennale dal Chelsea. Da capire cosa succederà con Tommaso Pobega e Yacine Adli, di rientro da Torino e Bordeaux.

Un grande obiettivo della dirigenza è Renato Sanches, che va in scadenza di contratto a giugno 2023 e che può essere comprato dal Lille per un prezzo non troppo alto. Potrebbero bastare circa 18 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Sarebbe un grande colpo per la mediana di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, concorrenza della Juventus per Enzo Fernandez

Al Milan potrebbe arrivare più di un centrocampista in estate. Tra i profili monitorati in questi mesi dagli osservatori rossoneri c’è anche Enzo Fernandez, 21enne argentino che milita nel River Plate. Si tratta di uno dei giovani più promettenti oggi in Sud America. Nel contratto (scadenza giugno 2025) è presente una clausola di risoluzione da 20 milioni. A questa somma vanno aggiunti i soldi delle tasse, l’investimento può costare circa 25 milioni complessivamente.

Il Diavolo non è l’unico in Italia ad essersi interessato a Fernandez. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, anche la Juventus è in corsa per l’acquisto del giocatore. Il club bianconero ha avviato i contatti per provare ad assicurarsi il talento argentino. Più squadre europee lo vogliono.

In Portogallo si è parlato insistentemente del Benfica, sempre molto sensibile ai giovani sudamericani. E anche le big europee hanno mandato i propri scout a visionarlo da vicino in questi mesi. Potrebbe esserci grande battaglia in estate per comprare il calciatore. Vedremo se il Milan ci proverà concretamente oppure se lascerà perdere questa pista di mercato.