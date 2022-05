Milan, può sfumare un trequartista a zero: assalto inglese

Un trequartista che può arrivare a parametro è un obiettivo concreto del West Ham: c’è la possibilità che non approdi a Milanello da mister Pioli.

Certamente sulla trequarti cambierà qualcosa nella squadra rossonera nella prossima stagione. Nel calciomercato estivo arriverà un nuovo esterno destro ed è probabile anche l’ingaggio di un altro fantasista.

Per questa annata il Milan ha puntato tutto su Brahim Diaz come numero 10, non prendendo un sostituto di Hakan Calhanoglu. La dirigenza ha pensato che bastasse la conferma dello spagnolo nel ruolo. L’ex Manchester City aveva iniziato molto bene, poi si è spento e il suo rendimento è stato deludente.

Stefano Pioli si è ritrovato ad alternare centrocampisti come Franck Kessie e Rade Krunic nella posizione di trequartisti. Entrambi hanno cercato di adattarsi al meglio e di fornire prestazioni all’altezza, pur non essendo nella loro zona preferita del campo. Nella prossima stagione il mister non dovrebbe più avere il problema di essere “scoperto” nel ruolo

Calciomercato Milan, niente Lingard? Un altro club in pressing

Il Milan in estate avrà a disposizione Yacine Adli, già comprato un anno fa e poi lasciato in prestito al Bordeaux. L’ex talento del PSG sa giocare sia da centrocampista che da trequartista, sarà interessante vedere come Pioli deciderà di utilizzarlo. Le qualità tecniche di cui è dotato sono davvero notevoli.

Comunque non è escluso che il club rossonero prenda un altro fantasista. Più volte in questi mesi è rimbalzato dall’Inghilterra il nome di Jesse Lingard, in scadenza di contratto con il Manchester United e che non rinnoverà. Può essere tesserato a parametro zero, un’occasione interessante per diverse squadre.

La ESPN riferisce che è il West Ham ad essere in pole position per l’ingaggio dell’inglese classe 1992. I contatti con l’entourage sono partiti dopo la conclusione della Premier League e c’è una trattativa in corso. Confermato l’interesse del Milan e anche della Juventus, mentre sembra che il Newcastle United si sia tolto dalla corsa.

Il West Ham è la destinazione più probabile di Lingard, che ha già giocato negli Hammers nella seconda metà della stagione 2020/2021. Il suo rendimento fu eccezionale e l’allenatore David Moyes lo rivuole a Londra. Ci sono buone chance che l’affare vada in porto.