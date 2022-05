Ufficiale l’addio al Milan: l’annuncio del giocatore

Arriva l’annuncio ufficiale del calciatore, che lascia il Milan: le sue parole di addio su Instagram, non lasciano chiaramente dubbi. Ecco il post

Ora è finita per davvero. La notizia era nota da tempo ma proprio in questi istanti è arrivata la conferma ufficiale da parte del calciatore, che sui social ha voluto salutare i tifosi del Milan.

“Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici!

Grazie di tutto! Grazie a tutti!

Il vostro “Presidente”.

Sono queste le parole con cui Franck Kessié ha voluto salutare il popolo rossonero. Un addio, come detto, noto ormai da tempo: per l’ivoriano c’è il Barcellona ad aspettarlo. Il centrocampista ripartirà, da campione d’Italia, con la maglia dei blaugrana.

Una perdita importante per il Milan. Il calciatore, con un finale di stagione in crescendo, è sempre stato impiegato da Stefano Pioli, da mediano o da trequartista. E’ evidente che sostituirlo non sarà per nulla facile.

In estate il mister potrà contare su Tommaso Pobega e Adli ma la speranza è di poter abbracciare anche un calciatore con un’esperienza maggiore, come Renato Sanches. Il portoghese resta il primo nome in cima alla lista dei desideri: l’intesa è stata praticamente trovata ma serve il passaggio di proprietà per mettere nero su bianco