Milan, ufficiale: addio definitivo | Che plusvalenza!

L’esterno continuerà a giocare all’estero, questa volta a titolo definitivo. Si chiude per davvero la sua esperienza al Milan

Si chiude definitivamente l’avventura del calciatore con la maglia rossonera. In prestito all’estero per tutto l’arco della stagione che ormai si è chiusa, ha raggiunto determinati traguardi con il suo attuale club ed ecco che scatta il rinnovo automatico. Al momento il trasferimento era soltanto in prestito, adesso va via a titolo definitivo.

Adesso è ufficiale la separazione tra il calciatore arrivato al Milan ed il club rossonero. In realtà non ha mai del tutto soddisfatto le richieste di Stefano Pioli ed ecco perché in questa stagione si è preferito mandarlo a giocare in prestito all’estero. Una scelta azzardata ma che frutterà al Milan una plusvalenza niente male.

Arrivato da assoluto sconosciuto dopo aver giocato contro i rossoneri ed aver impressionato tutti, se ne va da campione dell’Europa League. Una crescita che frutta soprattutto al Milan, che mette da parte un bel gruzzoletto che potrà essere reinvestito nel calciomercato che si aprirà a partire dal primo luglio.

Hauge all’Eintracht a titolo definitivo: c’è il comunicato del Milan

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte in seguito al verificarsi delle condizioni stabilite tra i Club al momento della Cessione Temporanea con Obbligo di Acquisizione Definitiva, avvenuta nella campagna trasferimenti estiva dell’attuale Stagione Sportiva.

Il Club si congratula con Jens Petter per la recente vittoria dell’Europa League e augura al calciatore le migliori soddisfazioni personali e professionali.