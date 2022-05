Italia, i convocati per la Finalissima con l’Argentina: due rossoneri in lista

Diramata la lista dei convocati per la finalissima contro l’Argentina di mercoledì sera. Roberto Mancini ha inserito anche due rossoneri nella lista…

Tra meno di due giorni, l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo dopo circa due mesi. Si spera che stavolta il popolo azzurro possa godere di uno spettacolo migliore rispetto all’ultima partita disputata. Ricordiamo, infatti, come il precedente impegno sia costato carissimo agli azzurri, che battuti 0-1 dalla Macedonia del Nord sul finale hanno visto sfumare ancora una volta l’accesso ai Mondiali.

Mercoledì 1 giugno alle ore 20.45 andrà in scena una gara assolutamente avvincente, tra le due vincitrici, una degli Europei e una della Copa America. Italia e Argentina si sfideranno a Londra nella Finalissima per la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Le tifoserie delle due nazioni non vedono l’ora di assistere ad uno spettacolo assicurato, una gara di grandissimo prestigio e che alla fine vedrà trionfare una sola squadra.

Roberto Mancini ha cominciato da due giorni a preparare l’importante sfida. Nel tardo pomeriggio è stata diramata la lista degli azzurri che domattina partiranno per la capitale inglese. 30 i convocati dal CT per la finalissima. I restanti 9 chiamati per i seguenti impegni in Nations League rimarranno invece in Italia a godersi due giorni di riposo, per poi ricongiungersi al gruppo dopo la gara di Londra.

Ebbene, sono due i rossoneri convocato da Mancini per la finale contro l’Argentina. Ovvero Alessandro Florenzi e Sandro Tonali. L’esterno è da sempre un fedelissimo del CT, mentre il centrocampista del Milan si appresta ad entrare in pianta stabile nelle gerarchie del Mister. Escluso per la gara di mercoledì, invece, Davide Calabria. Il terzino rossonero fa parte dei nove azzurri che rimarranno in Italia e che si ricongiungeranno al gruppo per gli impegni di Nations League.

Di seguito la lista completa dei convocati per la Finalissima:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca