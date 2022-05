Milan, colpo in arrivo: c’è il saluto | “È stato un viaggio speciale”- VIDEO

Il calciatore sarà presto un rossonero. Ha dato l’ultimo saluto al club attraverso un post sui social! Il Milan si appresta ad accoglierlo…

Il Milan si appresta ad accogliere il primo grande acquisto del mercato estivo. Un colpo pronosticato da tempo e che a breve diventerà finalmente realtà. Come accennato in tante occasioni, il Diavolo aveva il grande obiettivo di rinforzarsi nel reparto d’attacco.

Con Zlatan Ibrahimovic fuori per diverso tempo – a causa dell’operazione al ginocchio – e Olivier Giroud anche lui in avanti con gli anni, c’era il grande bisogno di svecchiare il reparto. Un innesto, seppur più giovane, di qualità ed esperienza. Ecco che Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a portare a termine un grande affare di mercato, sia dal punto di vista puramente tecnico che anche economico.

Arriverà presto al Milan, infatti, Divock Origi. L’attaccante belga lascerà il Liverpool a parametro zero, consentendo al club rossonero di non spendere alcuna cifra per il suo cartellino. Certo, qualcosa agli agenti andrà sicuramente, ma per la portata del giocatore è stato davvero un ottimo lavoro acquistarlo a zero. Contratto quadriennale per Origi, che riceverà un ingaggio stagionale pari a 3,5 milioni di euro.

Si attende soltanto il suo sbarco in Italia. Secondo diverse fonti doveva essere oggi il giorno delle visite mediche e della firma, ma adesso c’è la grande sensazione che Divock arriverà a Milanello soltanto una volta avvenuto il cambio di proprietà. Intanto, lui ha già salutato il Liverpool!

Origi, ecco il saluto ai tifosi!

Già nelle scorse settimane, Jurgen Klopp aveva salutato pubblicamente Divock Origi, affermando che questo rimarrà per sempre una leggenda del Liverpool. L’ambiente Reds era ben consapevole che il belga avrebbe lasciato in estate l’Inghilterra, e oggi c’ha pensato lo stesso Origi a togliere ogni minimo dubbio.

L’attaccante ha infatti salutato tutto l’ambiente Liverpool con un bel post sui social. Poche parole ma che arrivano ben dirette al cuore e rendono l’idea di quanto Divock sia stato legato ai colori rossi del Liverpool. Il suo post riporta la dicitura: “È stato un viaggio speciale”. Come pronosticato, il giocatore ha salutato i suoi tifosi e il club dopo aver disputato la finale di Champions League.

Molto emozionante il video pubblicato da Origi su Instagram. Il belga ha salutato i compagni di squadra, l’allenatore e i tanti tifosi in un Anfield strapieno.

Adesso, è il Milan che si prepara ad accogliere Divock!

It was a special journey @LFC YNWA — Divock Origi (@DivockOrigi) May 30, 2022