Milan, festa Scudetto anche a Shenzhen: “Pioli is on fire” – FOTO e VIDEO

Il trionfo rossonero nell’ultimo campionato di Serie A non è stato celebrato solamente in Italia: anche in Cina c’è stato grande entusiasmo.

Lo Scudetto vinto dal Milan ha scatenato la felicità dei milioni di tifosi sparsi per tutto il mondo. Ovviamente Milano è stata la città nella quale i festeggiamenti sono stati maggiori e i milanisti sono riusciti anche a sorprendere la squadra per la loro passione.

Tra domenica 22 e lunedì 23 maggio le vie del capoluogo lombardo si sono riempite di fan rossoneri. Soprattutto Piazza Duomo e Casa Milan sono state teatri di grande festa, le immagini hanno fatto il giro del mondo. Chi ha preso parte ai festeggiamenti non se li dimenticherà mai.

Se l’Italia, nello specifico Milano, è state l’epicentro della festa rossonera, anche in altri Paesi non si sono risparmiati nel manifestare la loro felicità per il successo della squadra di Stefano Pioli. Dalla Cina, precisamente dalla città di Shenzhen, sono arrivate delle belle immagini dello show che è stato fatto per celebrare il 19esimo tricolore del Diavolo. In cielo si sono viste scritte come “Forza Milan”, “Milan is back”, “We Are AC Milan”, “AC Milan is Champion”, “Pioli is on Fire” e “Grazie Paolo”, oltre allo stemma del club e anche a un’immagine di Zlatan Ibrahimovic che fuma il sigaro.

Shenzhen Milan fans celebrate Milan’s victory with a drone show.Very Beautiful!@acmilan @petedafeet pic.twitter.com/tjCAsA4PhX — tonnysun (@tonnysun3) May 30, 2022

La speranza è che non debba passare troppo tempo per la prossima coppa vinta. Dopo la vittoria dello Scudetto si spera che il club si mantenga ad alti livelli e possa arrivare a competere anche in Champions League. La massima competizione UEFA è stata sempre la casa del Milan, pertanto sarebbe positivo iniziare a superare almeno la fase a gironi nella prossima stagione.