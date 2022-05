“Succede solo a chi ci crede”: il regalo del Milan ai tifosi rossoneri

Bellissima iniziativa del club che decide di fare un regalo emozionante al popolo milanista. Una frase che rimarrà per sempre nella storia

Lo Scudetto vinto dal Milan è stato davvero qualcosa di incredibile. Seppur sia trascorsa già più di una settimana da quel giorno meraviglioso a Reggio Emilia, le emozioni sono sempre impresse nella mente di ogni tifoso rossonero. Una partita e un campionato destinati a rimanere per tutta la vita nelle menti e nei cuori dei milanisti.

Le motivazioni sono tante. Innanzitutto nessuno dava il Milan favorito per diventare Campione d’Italia in questa stagione calcistica. Anzi, parecchi addetti ai lavori in tutto lo stivale pensavano, ad inizio campionato, che i rossoneri non sarebbero nemmeno arrivati nelle prime quattro posizioni e dunque fuori dalla Champions League. Poi perché, anche a torneo in corso, tutti credevano che lo Scudetto sarebbe tornato all’Inter oppure che sarebbe stato vinto dal Napoli.

Una situazione che però, invece di affossare la squadra di Pioli, ha fatto trovare ancora più energie e motivazioni. Lo ha detto Theo Hernandez dopo la vittoria contro il Sassuolo che ha regalato il diciannovesimo tricolore al Milan. Contro ogni pronostico dunque, contro tutto e tutti, il Milan ha vinto. Ecco perché questo Scudetto ha un sapore così speciale.

Poi c’è stata la festa incredibile, prima la sera in cui la squadra è tornata da Reggio Emilia, poi il giorno dopo con la sfilata del pullman scoperto da Casa Milan al Duomo, passando per le vie principali della città. Una festa a cui hanno partecipato complessivamente più di un milione di tifosi. Davvero incredibile!

Il Milan e il pensiero ai suoi tifosi speciali

Per tutto l’affetto dimostrato, per tutto il calore, per tutte le volte che lo stadio San Siro è stato riempito, per tutte le volte in cui anche in trasferta è sembrato di giocare in casa, il Milan ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i suoi tifosi.

Sarà possibile infatti, per chi è in possesso della maglia rossonera di questa stagione 2021-2022 che ha visto il Milan trionfare in Serie A, applicare gratuitamente la patch “Succede solo a chi ci crede, Campioni d’Italia 2021-2022” sul petto, tra lo sponsor Puma e lo stemma del club.

Questa patch è stata usata per i festeggiamenti ed è una sorta di simbolo che serve a ricordare per sempre una giornata, una stagione, un campionato speciale.