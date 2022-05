Milan-RedBird, Cardinale a Milano: incontro in corso con Gazidis

Il CEO del fondo di investimento statunitense è in città e sta parlando con la dirigenza rossonera

E’ arrivato a Milano Gerry Cardinale, il CEO di Red Bird, ed è cominciato pochi minuti fa l’incontro con la dirigenza rossonera. L’americano ha raggiunto il presidente del Milan, Paolo Scaroni in un albergo milanese.

Con loro ci sono anche Ivan Gazidis e il rappresentante di Elliott, Giorgio Furlani. La notizia è stata riportata dal sito di Gianluca Di Marzio. Dovrebbe già essere arrivata nei giorni scorsi la firma dell’accordo preliminare: secondo i colleghi del Sole 24 Ore il signing sarebbe arrivato nella giornata di ieri. Siamo davvero ad un passo dal passaggio della proprietà del Milan al fondo statunitense.

La scelta di RedBird è dovuta non solo alla cifra economica che questi ultimi investiranno, ma alla capacità ed esperienza nell’approccio alla costruzione di attività sportive. Puntualmente il loro ingresso porta alla crescita della realtà e i rossoneri sono molto speranzosi da questo punto di vista. Già con Liverpool e Tolosa è stata fatto un grande lavoro proprio dal punto di vista tecnico. E’ in programma un grande lavoro anche sul piano marketing con un marchio importante come AC Milan.

RedBird gestisce tra l’altro un patrimonio davvero imponente: 6 miliardi che sono destinati a salire a breve intorno agli 11. Importante e positiva è anche la reputazione che questo fondo di investimento ha negli Stati Uniti. Risulta anche che siano affiancati regolarmente da co-investitori che aumentano notevolmente la loro disponibilità.