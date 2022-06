Gerry Cardinale a Casa Milan: l’abbraccio con Maldini, rinnovo vicino! – FOTO

Pubblicate sui social rossoneri le prime immagini di Gerry Cardinale, CEO di RedBird, in versione rossonera. Non manca la dirigenza

Dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà, arrivano anche le prime foto a testimoniare la felicità di Gerry Cardinale, CEO di RedBird, nell’essere a Casa Milan. Si è emozionato all’ingresso del Museo Milan, ma a quanto pare anche nel guardare negli occhi Paolo Maldini. Tutte i fantomatici problemi sembrano essere rientrati.

Immagini stupende quelle che giungono da Casa Milan. La società rossonera ha pubblicato sui social le prime foto di Gerry Cardinale al comando dei rossoneri con il fondo americando RedBird. La stretta di mano con Paolo Scaroni, con Gazidis, ma soprattutto lo sguardo intenso con Paolo Maldini. Una scena che dice tante cose. Il Milan ripartirà dalla dirigenza e dal management che tanto bene ha fatto in questi ultimi anni e su questo aspetto i dubbi sono sempre meno.

Ripartirà da Paolo Maldini e da Frederic Massara, per dare continuità ad un progetto che per ora si è dimostrato vincente. L’abbraccio significativo tra Maldini e Cardinale assume un valore di importanza indecifrabile in un momento critico come questo. Una foto che sembra quasi voler spegnere tutte le polemiche degli ultimi giorni. A questo punto possiamo dirlo quasi con assoluta certezza: si va verso il rinnovo per Maldini e Massara, l’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.