Milan, Cardinale ha parlato con Maldini, Massara e Pioli: il punto

Filtrano notizie fondamentali da Casa Milan. Gerry Cardinale ha incontrato tutta la dirigenza rossonera. Il piano per il futuro è definito!

Stanno arrivando bellissime immagini da Casa Milan, con Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club, che ha incontrato tutta la dirigenza rossonera. L’americano, fondatore e capo di RedBird Capital, ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni da Patron rossonero.

Parole piene di entusiasmo e voglia di successo quelle di Cardinale, che ha dichiarato apertamente di impegnarsi al meglio per rendere il Milan un club vincente in Europa e nel mondo. Tutti aspettavano il grande incontro con Paolo Maldini, il Direttore Tecnico del Milan grande artefice della rinascita della squadra rossonera.

Ebbene, in mattinata, Gerry Cardinale ha incontrato non soltanto Maldini, ma tutta la dirigenza. Quindi Massara, Gazidis e Scaroni, compreso anche mister Stefano Pioli. Si è respirata grande aria d’intesa tra le parti, e anche parecchia commozione. Il piano di RedBird Capital è chiaro e definito. La parola d’ordine sarà continuità.

Milan a RedBird, management confermato: presto i rinnovi

Paolo Maldini aveva rilasciato dichiarazioni pungenti e dirette scorsa settimana per la Gazzetta dello Sport. La bandiera del Milan ha lasciato intendere di non aver ricevuto alcuna proposta di rinnovo, poi ha fatto una grande precisazione su quello che dovrà essere il mercato estivo del Diavolo per tornare competitivo in Europa.

L’ambiente rossonero ha temuto per le parole pronunciate da Maldini, ma oggi scopriamo con serenità che Gerry Cardinale non ha alcun dubbio sul dare continuità al grande lavoro fatto da Paolo, Massara, Gazidis e Moncada. Difatti, come filtra da Casa Milan, l’intenzione assoluta di RedBird è quella di confermare tutto il management rossonero.

Stamane, Gerry Cardinale ha intrattenuto dei lunghi dialoghi con il duo dirigenziale e anche con Stefano Pioli. E non c’è alcun dubbio che Maldini e Massara rimangano al Milan a dirigere gli aspetti tecnici e di mercato. I rinnovi per i due, e anche per Geoffrey Moncada sono ormai vicinissimi.