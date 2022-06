Francia U21, Kululu protagonista con un super assist – VIDEO

Il difensore rossonero ancora protagonista con un assist nel finale di primo tempo del match con la Serbia

Con la fine dei campionati ora è il momento delle nazionali e tanti giocatori del Milan si stanno rendendo protagonisti anche con le rispettive selezioni. Oggi ad esempio sono scesi in campo Rafael Leao con il Portogallo e Pierre Kalulu con la Francia Under 21.

Il difensore francese è stato impiegato come terzino destro, ruolo in cui gioca spesso con i giovani transalpini, e si è dimostrato ancora una volta determinante in fase offensiva. Il classe 2000, che con il Milan ha collezionato 1 gol e 2 assist in campionato, ha effettuato un altro bel suggerimento vincente per un suo compagno di nazionale nella vittoria contro la Serbia.

La gara era valida per le qualificazione agli Europei e si trattava di un match molto importante per la classifica. Con questo successo è arrivata la settima vittoria in 8 partite per la Francia Under 21. Con 22 punti ora il primo posto è abbastanza al sicuro infatti. Al minuto 42 del primo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio al termine di una prolungata azione. Decisivo è il difensore rossonero che effettua un traversone sul secondo palo, indirizzato in rete da Khephren Thuram, giovane attaccante del Nizza.

Non è il primo squillo di Kalulu con la sua nazionale giovanile, visto che qualche mese fa aveva anche segnato un gol di pregevole fattura con un pallonetto. Il difensore sta confermando la grande crescita di questa stagione e il Milan si sfrega le mani, ora che ha un altro grande giocatore da affiancare a Tomori. Ecco il video del gol: