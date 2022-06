Sky – Milan, stallo su Botman: l’alternativa che scalda i tifosi!

Parecchie novità e su diversi fronti in casa Milan. Sia in entrata che in uscita potrebbero esserci degli sviluppi importanti

Farà molto rumore in questa sessione estiva il mercato del Milan, che si appresta ad essere tra le protagoniste di questa caldissima estate su tutti i fronti. Tra acquisti e cessioni, Maldini e Massara sono già al lavoro per programmare la squadra che verrà nella prossima stagione. Prima il loro rinnovo, poi le prime ufficialità.

Tante, tantissime novità in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Sono tanti i nomi presenti sulla lista del duo dirigenziale che sogna una squadra stellare in tutti i reparti, aiutati anche dalla disponibilità economica di RedBird. Diverse possibilità in più ruoli, ma occhio anche alle trattative in uscita.

Ne ha parlato a Sky il giornalista sportivo Luca Marchetti, che ha fatto il punto della situazione su ciò che sta succedendo in via Aldo Rossi negli ultimi giorni, signing a parte. Perché se è vero che ultimamente si parla soprattutto del passaggio di proprietà, Maldini e Massara sono inarrestabili e continuano a lavorare nonostante non sia ancora stata apposta la firma sul rinnovo di contratto.

Milan, quante trattative! Il punto della situazione

Il fatto che Paolo e Frederic lavorino per il Milan ventiquattro ore su ventiquattro nonostante il rinnovo, che sembra ormai pronto, non sia stato firmato, testimonia quanto i due tengano al bene del Milan. Non che ci fosse bisogno di ulteriori prove, per carità, ma l’attaccamento che stanno dimostrando giorno dopo giorno merita soltanto un grande elogio.

Stando alle novità di mercato, Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto della situazione in casa Milan. Queste le sue parole: “Il Milan vuole un difensore centrale. Bremer ha l’assoluto gradimento del Milan, l’Inter non è in grado di poter chiudere. Romagnoli: il Milan non aumenterà l’offerta di rinnovo, al 99% via. A centrocampo Renato Sanches resta un obiettivo concreto. Vogliono riscattare Florenzi, su Messias vogliono capire se c’è possibilità di sconto. Trequarti: sempre nome di Berardi, l’altro è De Katelaere, perfetto identikit per quello che cerca il Milan ma è valutato oltre i 20 milioni“.