Caos Gattuso, il rossonero lo difende: possibile indizio di mercato – FOTO

La vicenda Gattuso sta facendo molto discutere in Spagna. In sua difesa è giunto il centrocampista del Milan che presto potrebbe raggiungerlo

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore del Valencia. Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi della società spagnola che incolpano l’allenatore ex Milan di essere un razzista ed omofobo. La notizia è circolata velocemente in tutto il mondo e potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Ringhio. Davvero una situazione paradossale per l’ex centrocampista rossonero.

La trattativa, l’ufficialità, oggi le critiche. Davvero incredibile l’escalation di episodi in quel di Valencia, che vedono come protagonista Gennaro Gattuso. C’è stata la trattativa con il club per assicurarsi la panchina in vista della prossima stagione calcistica, e fin qui nessuno aveva aperto bocca. Dopo l’ufficialità, però, i tifosi del Valencia sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a minacciare lo stesso Gattuso di andare via. Praticamente nemmeno il tempo per comunicare alla famiglia la scelta di aver accettato l’incarico.

Tutto questo a causa di alcune frasi rilasciate dallo stesso Gattuso in passato che, secondo i valenciani, sono state di carattere razzista ed omofobo e per questo motivo lo vogliono lontano dalla squadra e dalla città. E’ già spopolato l’hashtag #gattusoout e ovviamente ci dispiace molto per la persona, che qui al Milan abbiamo apprezzato molto sia da giocatore che da allenatore per il suo spirito grintoso. Fatichiamo onestamente a pensare tutto questo di Rino, davvero una persona splendida. Ma ci limitiamo al momento a raccontare solamente i fatti.

Bakayoko difende Gattuso: la storia pubblicata su Instagram

In difesa di Gattuso è intervenuto poco fa Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese, in prestito biennale al Milan dal Chelsea, ha avuto la sua prima esperienza in rossonero qualche stagione fa proprio quando in panchina sedeva Rino.

I due hanno avuto un bellissimo rapporto e in quell’annata Bakayoko fece impazzire i tifosi del diavolo. In questa stagione però non si è ripetuto e potrebbe lasciare addirittura con anticipo l’Italia. E’ stato proprio Gattuso a chiedere al Valencia di prendere il giocatore, dato che i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Adesso questa storia su Instagram pubblicata da Bakayoko in difesa dell’amico Rino. Foto di loro due al Milan e frase senza peli sulla lingua: “Quest’uomo è un razzista? Davvero, la gente è pazza. Forza mister!”.

Una storia davvero brutta e che ha segnato anche il giocatore francese. I due però presto potrebbero riconciliarsi, sempre che l’avventura di Gattuso sulla panchina del Valencia possa proseguire. Anzi, cominciare.